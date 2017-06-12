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17:24 (мск), источник: Om1.ru

Ямы на улице Звездной в Омске украсили мишурой

По всей дороге образовались провалы глубиной в десятки сантиметров.

На улице Звездной после ливня начала разрушаться дорога. Фотографии ям выложили в паблике «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте». В провалы в асфальте кто-то воткнул палки, колеса и украсил мишурой.

В комментариях омичи шутят, что для полного антуража не хватает еще новогодней елки. Другие же признательны автору необычной композиции, потому что она привлекает внимание автомобилистов к ямам.

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