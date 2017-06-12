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15:42 (мск), источник: ИА REGNUM

Цветы Ельцину и ретро-автомобили — День России в Екатеринбурге

Уральцы празднуют 27-летие Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

В Екатеринбурге и Свердловской области 12 июня отмечают День России. В столице Среднего Урала прошла масштабная акция «Хором славим Россию и город». Гимн России исполнили полторы тысячи человек. Также в Историческом сквере собрались участники «Марша гражданских активистов», участниками которого стали более 2500 человек, они присоединились к хору.

Кроме того, руководство региона вручило флаги Российской Федерации военно-патриотическим организациям и казачьим обществам Свердловской области. В торжественной церемонии приняли участие почти 1200 человек — представители 33 военно-патриотических клубов и патриотических организаций.

Кроме того, были возложены цветы к памятнику Борису Ельцину. Напомним, именно председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин подписал декларацию о государственном суверенитете РСФСР, принятую первым Съездом народных депутатов республики 12 июня 1990 года.

Также в Екатеринбурге проходит ставший уже традиционным фестиваль раритетных автомобилей. Самой молодой из зарегистрированных машин 23 года, а самой старой — 81 год, сообщает координатор фестиваля Наталья Рулёва. Среди техники: редкий экземпляр автомобиля ГАЗ М-1 1936 года выпуска, легендарные мотоциклы «Jawa», М-72, «Pannonia T5» и СZ, отлично сохранившаяся в оригинальном состоянии «Победа» 1949 года выпуска и т. д. А почётное место на выставке заняла модель ГАЗ-А, которая отмечает своё 85-летие.

На автомобильный фестиваль «Российской газеты» заявлены жители не только Екатеринбурга, но и Нижнего Тагила, Чебаркуля, Омска и Челябинска. Фестиваль проходит уже в десятый раз.

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