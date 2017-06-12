Медики выяснили, в каких странах дешевле всего покупать лекарства

Авторы статьи обратили внимание на шесть категорий популярных лекарств, которые чаще покупают в аптеках, чем при больницах. В этот список вошли, например, препараты для снижения давления, обезболивающие и антидепрессанты. Исследование проводилось в следующих странах: Австралия, Канада, Франция, Германия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Швеция, Швейцария и Великобритания.

Авторы исследования установили, что в пяти государствах, в которых действует система частного страхования, средняя стоимость лекарств на человека составляла $77, в четырех странах с социальным страхованием — $99, а в Канаде, где работает смешанная система, — $158. В отдельных же странах различия в цене достигают 600%: от $23 в Новой Зеландии до $171 в Швейцарии. Объемы покупаемых препаратов отличаются не так сильно: от 198 дней на человека в год в Норвегии до 279 дней в Германии.

«Объем лекарственных средств, покупаемых Канаде, примерно такой же, как в других странах, при этом канадцы тратят примерно на $2,3 млрд больше, чем они потратили бы в 2015 году, если бы средняя цена на лекарства в Канаде была такой же, как в остальных девяти странах», — заключают авторы статьи. Таким образом, средние затраты на лекарства ниже в странах с частным страхованием: эта система побуждает снижать цены и выбирать более дешевые лекарства.