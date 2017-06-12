Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
«Совсем обнаглели»: источник РБК о просьбе Жириновского к Путину
Папа уместил жизнь сына в три минуты
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
Лариса Гузеева и Роза Сябитова подрались на съемках (видео)
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Ополченцы разбомбили штаб украинской армии в Красногоровке – СМИ
Порошенко о том, почему Украина перешла на газ ЕС
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
В Раде назвали катастрофическую ошибку Германии и Франции — СМИ
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
10В тени красоты
16:04 (мск), источник: Tengrinews

«Астана Опера»: Грандиозная победа в Нью-Йорке

Двойную победу одержали артисты «Астана Опера» на Международном конкурсе артистов балета Валентины Козловой, VKIBC (Нью-Йорк, США).

Источник: Tengrinews

Ведущий солист балета «Астана Опера» Бахтияр Адамжан стал первым обладателем Гран-при за всю историю существования этого конкурса в номинации «Классический танец».

Солист балета «Астана Опера» Серик Накыспеков занял почетное третье место (бронзовая медаль). Конкурс проходил с 5 по 10 июня.

Почетный председатель авторитетного жюри — известный балетмейстер Микко Ниссинен (Финляндия), председатель — звезда мирового балета, Народный артист России Андрис Лиепа.

«Это был очень сложный конкурс, среди сильнейших конкурентов — артисты из Кореи, Японии, США, Бразилии, Франции, Канады. Я представил четыре вариации и один современный номер. Финальное выступление завершил яркой вариацией “Диана и Актеон” из балета “Эсмеральда”. Хотел бы выразить благодарность за поддержку нашему государству, в том числе Фонду Первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации, Министерству культуры и спорта Казахстана. Имея возможность представлять наше искусство за рубежом, мы воплощаем в жизнь задачи, которые поставил перед нами Елбасы: продвижение современной казахстанской культуры в мировом пространстве», — подчеркнул ведущий солист «Астана Опера» Бахтияр Адамжан.

Стоит отметить, что после завершения конкурса артисту уже поступили интересные предложения, в том числе и приглашения к участию в Гала-концертах на престижных мировых сценах. Его коллега — Серик Накыспеков — представил в этом конкурсе современный номер в собственной постановке, который получил высокую оценку членов жюри.

«Перед первым туром было волнение, но оно прошло сразу, как только вышел на сцену. В Нью-Йорке я уже не впервые, это город больших возможностей, но, находясь там, очень скучал по Астане и родному театру. Помимо современного номера, представил вариацию Джеймса из балета “Сильфида”, вариацию из балета “Корсар”, впервые танцевал вариацию из балета “Талисман”», — поделился Серик Накыспеков.

Впереди Бахтияра Адамжана и Серика Накыспекова ждет сложнейший конкурс в Москве, за победу в котором поборются 200 участников. Международный конкурс артистов балета и хореографов — один из самых представительных балетных смотров мира — проводится в год 90-летнего юбилея выдающегося хореографа современности, художественного руководителя конкурса Юрия Николаевича Григоровича.

Международный конкурс артистов балета и хореографов — 2017 предваряет Год русского балета и 200-летие Мариуса Петипа.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Алматы задержали известную сутенершу со странным прозвищем
Путин: России удалось обозначить национальные интересы
Россия уничтожила все запасы боевого газа зарин
Опрос показал, сколько россиян считают себя патриотами
Порошенко подписал закон о запрете георгиевских ленточек
В полиции объяснили причины задержания Навального
СМИ: Европарламент задумался о реновации своей штаб-квартиры
Mail.Ru Group подсветила штаб-квартиру в Москве цветами флага РФ
Спорт
Сезон НХЛ: Малкин выиграл третий Кубок Стэнли, Овечкин надеется Впервые с 1998 года обладателю Кубка Стэнли удалось защитить титул
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Часы как декоративный элемент интерьера
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь