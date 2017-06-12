«Астана Опера»: Грандиозная победа в Нью-Йорке

Ведущий солист балета «Астана Опера» Бахтияр Адамжан стал первым обладателем Гран-при за всю историю существования этого конкурса в номинации «Классический танец».

Солист балета «Астана Опера» Серик Накыспеков занял почетное третье место (бронзовая медаль). Конкурс проходил с 5 по 10 июня.

Почетный председатель авторитетного жюри — известный балетмейстер Микко Ниссинен (Финляндия), председатель — звезда мирового балета, Народный артист России Андрис Лиепа.

«Это был очень сложный конкурс, среди сильнейших конкурентов — артисты из Кореи, Японии, США, Бразилии, Франции, Канады. Я представил четыре вариации и один современный номер. Финальное выступление завершил яркой вариацией “Диана и Актеон” из балета “Эсмеральда”. Хотел бы выразить благодарность за поддержку нашему государству, в том числе Фонду Первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации, Министерству культуры и спорта Казахстана. Имея возможность представлять наше искусство за рубежом, мы воплощаем в жизнь задачи, которые поставил перед нами Елбасы: продвижение современной казахстанской культуры в мировом пространстве», — подчеркнул ведущий солист «Астана Опера» Бахтияр Адамжан.

Стоит отметить, что после завершения конкурса артисту уже поступили интересные предложения, в том числе и приглашения к участию в Гала-концертах на престижных мировых сценах. Его коллега — Серик Накыспеков — представил в этом конкурсе современный номер в собственной постановке, который получил высокую оценку членов жюри.

«Перед первым туром было волнение, но оно прошло сразу, как только вышел на сцену. В Нью-Йорке я уже не впервые, это город больших возможностей, но, находясь там, очень скучал по Астане и родному театру. Помимо современного номера, представил вариацию Джеймса из балета “Сильфида”, вариацию из балета “Корсар”, впервые танцевал вариацию из балета “Талисман”», — поделился Серик Накыспеков.

Впереди Бахтияра Адамжана и Серика Накыспекова ждет сложнейший конкурс в Москве, за победу в котором поборются 200 участников. Международный конкурс артистов балета и хореографов — один из самых представительных балетных смотров мира — проводится в год 90-летнего юбилея выдающегося хореографа современности, художественного руководителя конкурса Юрия Николаевича Григоровича.

Международный конкурс артистов балета и хореографов — 2017 предваряет Год русского балета и 200-летие Мариуса Петипа.