Уральские спасатели отговорили мужчину от самоубийства

Сообщается, что инцидент произошел примерно в 12:00.

«Психолог службы спасения уговорил молодого человека не совершать опрометчивых поступков», — отметили в правоохранительных органах.

По данным полиции, мужчина 1989 года рождения хотел спрыгнуть с пятого этажа. Каковы мотивы такого поступка, полицейские не выяснили.

«Психолог департамента чрезвычайных ситуаций уговорил его не совершать суицид. Сейчас мужчина направлен на обследование в психоневрологический диспансер. По предварительной информации, он был нетрезв», — прокомментировали в правоохранительных органах.