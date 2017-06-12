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15:55 (мск), источник: Newtimes.kz

Уральские спасатели отговорили мужчину от самоубийства

12 июня 2017 года молодой мужчина пытался спрыгнуть с пятого этажа 9 — этажного общежития в районе Ледового дворца спорта, передают «Уральские новости».

Источник: Newtimes.kz

Сообщается, что инцидент произошел примерно в 12:00.

«Психолог службы спасения уговорил молодого человека не совершать опрометчивых поступков», — отметили в правоохранительных органах.

По данным полиции, мужчина 1989 года рождения хотел спрыгнуть с пятого этажа. Каковы мотивы такого поступка, полицейские не выяснили.

«Психолог департамента чрезвычайных ситуаций уговорил его не совершать суицид. Сейчас мужчина направлен на обследование в психоневрологический диспансер. По предварительной информации, он был нетрезв», — прокомментировали в правоохранительных органах.

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