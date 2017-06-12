Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Садальский подрался с Васильевой на шоу Малахова (видео)
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
В Раде оценили стоимость введения визового режима с Россией
Звезды, которые дружат с детства
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
Лариса Гузеева и Роза Сябитова подрались на съемках (видео)
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Ополченцы разбомбили штаб украинской армии в Красногоровке – СМИ
Порошенко о том, почему Украина перешла на газ ЕС
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
В Раде назвали катастрофическую ошибку Германии и Франции — СМИ
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
10В тени красоты
15:46 (мск), источник: УНИАН

Украинцы начали активнее ездить в Турцию: чаще всего выбирают Анталию, Стамбул и курорты Муглы — посольство

Поток украинских туристов в Турцию увеличился, самыми популярными являются города Анталья, Стамбул и курорты Муглы. Об этом УНИАН сообщили в Офисе по вопросам культуры и информации Посольства Турции.

Источник: AP 2017

«Украинский туристический поток в Турцию стабильно увеличивается. В период январь-апрель 2017 года страну посетило 158 944 украинцев, что на 11,39% больше в сравнении с 4-х месячным периодом 2016 года», — говорится в сообщении.

Первое место рейтинга топ-10 турпотока, согласно информации посольства, заняла Грузия — 639 493 туристов, второе место за Ираном — 614 566, за Германией третье место — 568 565 туристов. Далее рейтинг выглядит следующим образом: Болгария — 472 784 туристов, Россия — 319 904, Англия — 208 413, Азербайджан — 187 013, Ирак — 178 190, Украина — 158 944, Греция — 156 749 туристов.

Согласно данным посольства, наиболее популярными среди граждан Украины традиционно остаются Анталия, Стамбул и курорты Муглы: Фетхие, Даламан, Бодрум и Мармарис. По статистике, в период с января по май 2017 года Анталию посетило 136 399 украинцев, что на 53% больше, чем в 2016 году. Таким образом, Украина заняла третье место среди стран, которые отдали предпочтение Анталии за первые 5 месяцев текущего года.

В Стамбуле в 2017 году за период январь-апрель побывали 95 514 украинских туристов, что на 3,1% меньше, чем в 2016 году; а в Муглы — 1 165 украинцев с приростом в 66,43%.

В посольстве также отметили, что беря во внимание, что 1 июня вступило в силу соглашение о взаимных поездках граждан Украины и Турецкой Республики по внутренним паспортам (ID-картам), можно прогнозировать, что количество украинцев, которые посетят Турцию до конца 2017 года, превысит показатели прошлого года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Вехи недели. Тектонический безвиз, Рада на распутье и Аваков на авансцене
Путин: России удалось обозначить национальные интересы
Россия уничтожила все запасы боевого газа зарин
Опрос показал, сколько россиян считают себя патриотами
Порошенко подписал закон о запрете георгиевских ленточек
В полиции объяснили причины задержания Навального
СМИ: Европарламент задумался о реновации своей штаб-квартиры
Mail.Ru Group подсветила штаб-квартиру в Москве цветами флага РФ
Спорт
Сезон НХЛ: Малкин выиграл третий Кубок Стэнли, Овечкин надеется Впервые с 1998 года обладателю Кубка Стэнли удалось защитить титул
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Эксперты рассказали о дешевых «трешках» в Петербурге
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь