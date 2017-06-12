Украинцы начали активнее ездить в Турцию: чаще всего выбирают Анталию, Стамбул и курорты Муглы — посольство

«Украинский туристический поток в Турцию стабильно увеличивается. В период январь-апрель 2017 года страну посетило 158 944 украинцев, что на 11,39% больше в сравнении с 4-х месячным периодом 2016 года», — говорится в сообщении.

Первое место рейтинга топ-10 турпотока, согласно информации посольства, заняла Грузия — 639 493 туристов, второе место за Ираном — 614 566, за Германией третье место — 568 565 туристов. Далее рейтинг выглядит следующим образом: Болгария — 472 784 туристов, Россия — 319 904, Англия — 208 413, Азербайджан — 187 013, Ирак — 178 190, Украина — 158 944, Греция — 156 749 туристов.

Согласно данным посольства, наиболее популярными среди граждан Украины традиционно остаются Анталия, Стамбул и курорты Муглы: Фетхие, Даламан, Бодрум и Мармарис. По статистике, в период с января по май 2017 года Анталию посетило 136 399 украинцев, что на 53% больше, чем в 2016 году. Таким образом, Украина заняла третье место среди стран, которые отдали предпочтение Анталии за первые 5 месяцев текущего года.

В Стамбуле в 2017 году за период январь-апрель побывали 95 514 украинских туристов, что на 3,1% меньше, чем в 2016 году; а в Муглы — 1 165 украинцев с приростом в 66,43%.

В посольстве также отметили, что беря во внимание, что 1 июня вступило в силу соглашение о взаимных поездках граждан Украины и Турецкой Республики по внутренним паспортам (ID-картам), можно прогнозировать, что количество украинцев, которые посетят Турцию до конца 2017 года, превысит показатели прошлого года.