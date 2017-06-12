Назарбаеву вручили орден «За заслуги перед Татарстаном»

В ходе встречи Президента Казахстана с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым Назарбаева поздравили со стартом EXPO-2017, поблагодарили за улицу имени Сююмбике и наградили орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан», передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Назарбаев: Казахи и татары очень близки по истории, языку и обычаям

Во время беседы Нурсултан Назарбаев и Рустам Минниханов обсудили вопросы культурного и экономического сотрудничества между Астаной и Казанью. Глава государства, поздравив Минниханова с Днем России, отметил сложившиеся дружественные отношения между двумя народами.

Рустам Минниханов вручил Президенту Казахстана орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» и пригласил Главу государства посетить Татарстан.

«Как с Россией, так и с Татарстаном у нас очень теплые отношения. Казахи и татары очень близки по истории, культуре, языку и обычаям. У нас налажены хорошие экономические контакты. Ведем работу с предприятием KAMAZ, реализуем проекты по вертолетному заводу в Алматы. Необходимо развивать эти и другие экономические связи, в том числе в нефтехимии», — сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь президент Татарстана рассказал о своей миссии в Республике Казахстан, а также поделился впечатлениями после посещения новых архитектурных объектов столицы и выставочного комплекса EXPO-2017.

«Сегодня открыли нашу экспозицию на EXPO. Кроме того, обсудил планы сотрудничества с коллегами из Казахстана. Я очень восхищен выставочным комплексом. Мы поздравляем вас с открытием выставки. Также хочу выразить благодарность за открытие улицы имени Сююмбике», — сказал Минниханов.