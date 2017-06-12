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16:31 (мск), источник: РИА Новости

Иванка Трамп не ожидала «такого уровня недоброжелательности» к отцу

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Старшая дочь и советник президента США Иванка Трамп заявила, что не ожидала такого уровня недоброжелательности по отношению к своему отцу Дональду Трампу и его администрации.

Источник: Reuters

«Я не ожидала такого уровня недоброжелательности… Но не предполагалось, что будет легко», — ответила Иванка Трамп на вопрос ведущего телепередачи «Fox & Friends» о том, тяжело ли придерживаться политических планов в сложившихся обстоятельствах.

Мой отец и его администрация намерены действовать новаторски… Мы планируем изменить статус-кво.
Иванка Трамп

Она также отметила, что в некоторых случаях она была «ошарашена распрями, а также дикостью» происходящего.

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Трамп регулярно обрушивается в Twitter на такие негативно настроенные к нему издания, как New York Times, а также телеканал CNN. Напротив, он с удовлетворением отмечает содержание канала Fox News, единственного из крупных каналов, который симпатизирует республиканцам.

Прошедшие в 2016 году президентские выборы отличались крайне резкой риторикой, в том числе и в отношении СМИ, подавляющее большинство которых поддерживало кандидата Демократической партии Хиллари Клинтон. Кандидат республиканцев Дональд Трамп многократно критиковал СМИ за «фейковые новости» и предвзятое к нему отношение. В ответ сторонники Клинтон обвиняли приверженцев Трампа в распространении «фейковых новостей» через интернет.

После избрания Трамп называл СМИ «врагами народа» и «оппозицией». Уже несколько месяцев большую часть новостного эфира занимает разбирательство о том, имел ли место «сговор» Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании — наличие подобных связей опровергают, как в Белом доме, так и в Кремле.

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