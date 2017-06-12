Появилась информация об аресте директора «КазCтройСтекло» Муратхана Токмади

Известный экономический обозреватель и блогер Денис Кривошеев сообщил об аресте директора «КазCтройСтекло» Муратхана Токмади. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее местные СМИ сообщали, что комитет национальной безопасности (КНБ) совместно с министерством внутренних дел сегодня проводит спецоперацию на территории неназванного «крупного» завода.

По сообщению телеканала КТК, директор этого завода подозревается в руководстве преступным сообществом и в вымогательстве. На сайте канала опубликованы фотографии с бойцами спецподразделения, сделанные, предположительно, на стекольном заводе.

Официальный представитель комитета национальной безопасности сказал, что информация будет распространена силовыми органами сегодня позднее.

В пресс-службе МВД воздержались от комментариев, сказав, что спецоперацию проводил «орган национальной безопасности совместно с МВД».

Заместитель директора компании «КазСтройСтекло» подтвердила проведение обыска на территории завода и сообщила, что изъяты компьютеры и документация.

Глава компании «КазCтройCтекло» Муратхан Токмади является председателем правления Национальной ассоциации энергосбережения и энергоэффективных технологий.

Он также входит в состав президиума национальной экономической палаты «Союз «Атамекен».