Штормовое предупреждение объявлено в Пермском крае

Штормовое предупреждение объявлено в регионе. Как пояснили в МЧС по Пермскому краю, 13 июня ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, утром туман. При грозах возможны порывы ветра 15−20 метров в секунду.

Сотрудники МЧС советуют жителям региона быть осторожными. Находясь на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.