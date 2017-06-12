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17:06 (мск), источник: АиФ Прикамье

Штормовое предупреждение объявлено в Пермском крае

13 июня ожидаются порывы ветра 15−20 метров в секунду.

Штормовое предупреждение объявлено в регионе. Как пояснили в МЧС по Пермскому краю, 13 июня ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, утром туман. При грозах возможны порывы ветра 15−20 метров в секунду.

Сотрудники МЧС советуют жителям региона быть осторожными. Находясь на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.

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