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17:06 (мск), источник: Интерфакс

МЧС предупредило о возможной грозе и шквалистом ветре в Москве

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU — Главное управление МЧС России по Москве экстренно предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в понедельник вечером в столице.

Источник: Агентство «Москва»

«В ближайшие 1−2 часа с сохранением на вечер 12 июня, ночь и утро 13 июня в Москве и Московской области ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 13−18 м/с», — сообщает ведомство.

Управление МЧС России по Москве рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие строения, а также соблюдать скоростной режим на трассе.

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