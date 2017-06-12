МЧС предупредило о возможной грозе и шквалистом ветре в Москве
Москва. 12 июня. INTERFAX.RU — Главное управление МЧС России по Москве экстренно предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в понедельник вечером в столице.
Москва. 12 июня. INTERFAX.RU — Главное управление МЧС России по Москве экстренно предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в понедельник вечером в столице.
«В ближайшие 1−2 часа с сохранением на вечер 12 июня, ночь и утро 13 июня в Москве и Московской области ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 13−18 м/с», — сообщает ведомство.
Управление МЧС России по Москве рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие строения, а также соблюдать скоростной режим на трассе.