МЧС предупредило о возможной грозе и шквалистом ветре в Москве

«В ближайшие 1−2 часа с сохранением на вечер 12 июня, ночь и утро 13 июня в Москве и Московской области ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 13−18 м/с», — сообщает ведомство.