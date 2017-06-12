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22:45 (мск), источник: РИА Крым

Симферополь отметил День России многонациональным шествием

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости (Крым). Столица Республики отметила День России многонациональным шествием, в котором приняли участие представители разных народов: от русских, украинцев, крымских татар и болгар — до граждан Зимбабве и Палестины.

Источник: РИА "Новости"

По данным властей Крыма, общее количество участников составило около 2,5 тыс человек. Шествие стартовало от перекрестка улиц Горького и Пушкина и закончилось танцевальным флэшмобом на центральной площади города им. Ленина.

В шествии принимали участие руководители национальных автономий, творческие коллективы, граждане, пожелавшие поддержать праздник, депутаты Государственного Совета РК, депутат Государственной Думы Российской Федерации Руслан Бальбек и руководитель Госсударственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан РК Заур Смирнов.

«Воссоединение Крыма с Россией дало нам возможность праздновать сообща праздники, вне зависимости от этнического, конфессионального происхождения. Но есть такие праздники, как сегодняшний — День России, который объединяет всех нас, независимо от культурного, национального и религиозного происхождения», — заявил Руслан Бальбек во время торжественной части, которая прошла на площади Ленина.

Глава Госкомнаца со сцены отметил, что процесс признания Крыма частью России неумолимо идет вперед.

«Мы, видя друг друга, искренне улыбаемся, искренне передаем радость этого большого праздника, мы четко понимаем — в единстве наша сила. И то, что сегодня здесь представители разных национальностей и разных стран говорит о том, что процесс признания Крыма частью России неумолимо идет вперед», — сказал Заур Смирнов.

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