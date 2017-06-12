Симферополь отметил День России многонациональным шествием

По данным властей Крыма, общее количество участников составило около 2,5 тыс человек. Шествие стартовало от перекрестка улиц Горького и Пушкина и закончилось танцевальным флэшмобом на центральной площади города им. Ленина.

В шествии принимали участие руководители национальных автономий, творческие коллективы, граждане, пожелавшие поддержать праздник, депутаты Государственного Совета РК, депутат Государственной Думы Российской Федерации Руслан Бальбек и руководитель Госсударственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан РК Заур Смирнов.

«Воссоединение Крыма с Россией дало нам возможность праздновать сообща праздники, вне зависимости от этнического, конфессионального происхождения. Но есть такие праздники, как сегодняшний — День России, который объединяет всех нас, независимо от культурного, национального и религиозного происхождения», — заявил Руслан Бальбек во время торжественной части, которая прошла на площади Ленина.