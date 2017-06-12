ЦТ по белорусскому языку прошло без нарушений

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по белорусскому языку прошло без нарушений. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Николай Феськов.

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Абитуриенты проявили дисциплинированность. Никто не допустил нарушений, из-за которых удаляют из аудитории, рассказал Николай Феськов. Так, в ходе испытаний категорически запрещается использовать различные устройства связи, шпаргалки.

Жарко: организация ЦТ находится на высоком уровне’Мы побывали в аудиториях, на приеме документов, все идет организованно. Абитуриенты знают все требования, которые предъявляются при проведении ЦТ. Я уверен, что во всех пунктах организация централизованного тестирования находится на высоком уровне, — сказал председатель госкомиссии.

Централизованное тестирование по белорусскому языку сегодня планировали сдать 28 тыс. 474 абитуриента. Не пришли на экзамен около 1 тыс. 330, или 4,7% человек.

Белорусский язык — первое испытание из ряда предметов ЦТ, которые предложено сдать абитуриентам для поступления в учреждения высшего образования Беларуси. Следующим станет русский язык, тестирование по которому пройдет 14 июня.