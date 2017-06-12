Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: первым украинцам отказали во въезде в ЕС
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Врач-диетолог назвал единственное, что надо убрать из рациона
Папа уместил жизнь сына в три минуты
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
В Москве ответили Порошенко на «Прощай, немытая Россия»
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
"Онколог смотрит на меня как на чудо": Хворостовский о болезни
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
В Раде назвали катастрофическую ошибку Германии и Франции — СМИ
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
18:46 (мск), источник: БЕЛТА

ЦТ по белорусскому языку прошло без нарушений

Абитуриенты проявили дисциплинированность. Никто не допустил нарушений, из-за которых удаляют из аудитории, рассказал Николай Феськов. Так, в ходе испытаний категорически запрещается использовать различные устройства связи, шпаргалки.

Источник: БЕЛТА

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по белорусскому языку прошло без нарушений. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Николай Феськов.

Читайте также
Зарплаты, стипендии и пособия за май индексироваться не будут

Абитуриенты проявили дисциплинированность. Никто не допустил нарушений, из-за которых удаляют из аудитории, рассказал Николай Феськов. Так, в ходе испытаний категорически запрещается использовать различные устройства связи, шпаргалки.

Жарко: организация ЦТ находится на высоком уровне’Мы побывали в аудиториях, на приеме документов, все идет организованно. Абитуриенты знают все требования, которые предъявляются при проведении ЦТ. Я уверен, что во всех пунктах организация централизованного тестирования находится на высоком уровне, — сказал председатель госкомиссии.

Централизованное тестирование по белорусскому языку сегодня планировали сдать 28 тыс. 474 абитуриента. Не пришли на экзамен около 1 тыс. 330, или 4,7% человек.

Белорусский язык — первое испытание из ряда предметов ЦТ, которые предложено сдать абитуриентам для поступления в учреждения высшего образования Беларуси. Следующим станет русский язык, тестирование по которому пройдет 14 июня.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Как школьникам и выпускникам ездить летом в метро
Теплая и спокойная погода ожидается в Беларуси на предстоящих выходных
Как школьникам и выпускникам ездить летом в метро
Путин: России удалось обозначить национальные интересы
Глава Qatar Airways обвинил Трампа в попустительстве блокаде
Опрос показал, сколько россиян считают себя патриотами
Порошенко подписал закон о запрете георгиевских ленточек
В полиции объяснили причины задержания Навального
СМИ: Европарламент намерен снести свою штаб-квартиру в Брюсселе
Mail.Ru Group подсветила штаб-квартиру в Москве цветами флага РФ
Спорт
Сезон НХЛ: Малкин выиграл третий Кубок Стэнли, Овечкин надеется Впервые с 1998 года обладателю Кубка Стэнли удалось защитить титул
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь