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18:57 (мск), источник: Ежедневник.by

В Мингорисполкоме рассказали о ходе строительства новых станций метро

В Мингорисполкоме прошло оперативное совещание, на котором обсуждался ход строительства метрополитена.

Источник: Ежедневник.by

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника строительного КУП «Минскметрострой».

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На данном этапе завершена проходка левого перегона тоннеля третьей линии метро от станции «Вокзальной» до «Юбилейной» и подготовлен демонтаж тоннеля проходческого комплекса «Алеся».

Проходка пешеходного тоннеля пересадочного узла с первой на третью линию от станции «Вокзальная» до площади Ленина протяженностью 170 метров завершена, сейчас выполняют проходку второго пешеходного тоннеля.

В июне планируют завершить работы по соединительной ветке между третьей и второй линиями метрополитена протяженностью 832 метра. Кроме того, продолжают строительство тупиков и камер съезда на станции «Юбилейная» по улице Мельникайте открытым и закрытым способом.

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