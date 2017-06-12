В Мингорисполкоме рассказали о ходе строительства новых станций метро
В Мингорисполкоме прошло оперативное совещание, на котором обсуждался ход строительства метрополитена.
В Мингорисполкоме прошло оперативное совещание, на котором обсуждался ход строительства метрополитена.
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника строительного КУП «Минскметрострой».
На данном этапе завершена проходка левого перегона тоннеля третьей линии метро от станции «Вокзальной» до «Юбилейной» и подготовлен демонтаж тоннеля проходческого комплекса «Алеся».
Проходка пешеходного тоннеля пересадочного узла с первой на третью линию от станции «Вокзальная» до площади Ленина протяженностью 170 метров завершена, сейчас выполняют проходку второго пешеходного тоннеля.
В июне планируют завершить работы по соединительной ветке между третьей и второй линиями метрополитена протяженностью 832 метра. Кроме того, продолжают строительство тупиков и камер съезда на станции «Юбилейная» по улице Мельникайте открытым и закрытым способом.