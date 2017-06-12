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20:23 (мск), источник: Sputnik.md

Пассажирка троллейбуса в Кишиневе шокировала окружающих своим питомцем

После сообщений о том, что центр Кишинева наводнили крысы, сменившихся информацией о появлении змеи в одном из районов города, в сети появился снимок, как пассажирка столичного троллейбуса перевозит крупную рептилию у себя на плече.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. В сети появился снимок молодой девушки в кишиневском троллейбусе. На первый взгляд ничего необычного, за исключением того, что на плече у нее сидит огромная игуана.

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На фото видно, как остальные пассажиры, не зная, чего ожидать от рептилии, с опаской оглядываются. Примечательно, что никаких защитных мер девушка для перевозки игуаны не предприняла.

Пользователи сети пишут о том, что пассажирка работает в Долине Роз, а ее домашний питомец — ручной и его даже можно погладить. Другие же утверждают, что такое экзотическое животное способно довольно больно укусить человека.

В последнее время в Кишиневе зарегистрированы сразу несколько из ряда вон выходящих случаев. На прошлой неделе на улице Измаильской были замечены полчища крыс, появление которых связали с тем, что из столицы Молдовы уже длительное время не вывозят мусор.

А в понедельник на Телецентре возле поликлиники прохожие обнаружили змею.

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