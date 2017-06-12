В Омске с песнями и ансамблем ФСБ прошел День России
Сегодня вся страна отметила День России — государственный праздник Российской Федерации. Наш город не остался в стороне, и омские коллективы приготовили для горожан культурную программу.
Сегодня вся страна отметила День России — государственный праздник Российской Федерации. Наш город не остался в стороне, и омские коллективы приготовили для горожан культурную программу.
Часть омичей пришли на площадь перед музыкальным театром, где артисты представили зрителям уникальный репертуар. Там же состоялась патриотическая акция, приуроченная к празднику.
А тем временем на Соборной площади состоялся роскошный концерт Центрального пограничного ансамбля ФСБ России. Толпа зрителей пела с почетными гостями, а многие омичи не удержались от танцев.