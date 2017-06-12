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22:10 (мск), источник: СуперОмск

В Омске с песнями и ансамблем ФСБ прошел День России

Сегодня вся страна отметила День России — государственный праздник Российской Федерации. Наш город не остался в стороне, и омские коллективы приготовили для горожан культурную программу.

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Часть омичей пришли на площадь перед музыкальным театром, где артисты представили зрителям уникальный репертуар. Там же состоялась патриотическая акция, приуроченная к празднику.

А тем временем на Соборной площади состоялся роскошный концерт Центрального пограничного ансамбля ФСБ России. Толпа зрителей пела с почетными гостями, а многие омичи не удержались от танцев.

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