В Омске с песнями и ансамблем ФСБ прошел День России

Часть омичей пришли на площадь перед музыкальным театром, где артисты представили зрителям уникальный репертуар. Там же состоялась патриотическая акция, приуроченная к празднику.

А тем временем на Соборной площади состоялся роскошный концерт Центрального пограничного ансамбля ФСБ России. Толпа зрителей пела с почетными гостями, а многие омичи не удержались от танцев.