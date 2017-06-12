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20:05 (мск), источник: Publika.md

Улицы вокруг Центрального рынка освободили от уличной торговли

Улицы вокруг Центрального рынка освободили от стихийной торговли. Самодельные прилавки и столы разобрали и вывезли.

Источник: Publika.md

С тротуаров вдоль Армянской и Бендерской эвакуировали горы мусора.

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Представители органов правопорядка с утра перекрыли улицы вокруг центрального рынка и начали разбирать импровизированные столы и прилавки.

«Торговля на тротуарах, в том числе на улице Митрополит Варлаам запрещена. Когда полиция завершила выполнение поставленной задачи, работники фабрики “Ионел” начали наводить чистоту и порядок на прилегающей территории», — сказал завотделением общественного порядка Дину Шевчук.

Участие в освобождении территории вокруг рынка от уличной торговли принимали представители претуры сектора Центр и столичной полиции.

«Уличная торговля мясом и молочными продуктами угрожает здоровья граждан. Стихийная торговля рассчитана на тех, кому не с руки или трудно идти в авторизированные торговые точки, но продукция таких торговцев не проходит никакой проверки. Есть немало случаев пищевых отравления продуктами неизвестного происхождения», — заявил замначальника Кишиневской полиции Силвиу Мушук.

Самим торговцам заранее передали предписания освободить место.

«Конечно, я не согласна с подобными вещами».

«Невозможно прокормиться. Запрещают, штрафуют…».

«Мы не первый год здесь торгуем. Лет пять уже работаем. Пусть нам дадут разрешение, и мы за него заплатим».

В администрации Центрального рынка говорят, что места хватит всем.

«В двух секторах торговли на территории рынка ежедневно есть 300−350 свободных мест. Количество зависит от дня недели», — сказал замдиректора Центрального рынка Виктор Гутюм.

Жители столицы приветствуют действия властей.

«Сейчас стало лучше, свободней. Обычно, тут невозможно пройти».

«Тротуар должен быть тротуаром, а рынок — рынком».

«Пора навести тут хоть какой-то порядок. Сколько можно издеваться над людьми?!».

Улицы вокруг рынка отныне станут держать под контролем на случай возникновения точек незаконной торговли. Такие попытки будут жестко пресекаться, предупреждают власти.

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