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19:01 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Транспортный комплекс Москвы рекомендовал отказаться от поездок на личных автомобилях из-за непогоды

Транспортный комплекс столицы предупредил водителей об осложнении дорожной ситуации из-за ухудшения погодных условий, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в информационном центре ведомства.

Источник: Reuters

«В ближайшее время в Москве и Московской области прогнозируется ухудшение погодных условий: ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, шквалистый ветер с порывами до 18 м/с. В таких сложных погодных условиях возможно ухудшение видимости и рост ДТП, что может привести к осложнению дорожной ситуации. Транспортный комплекс рекомендует отказаться от использования личного автомобиля и воспользоваться городским общественным транспортом», — говорится в сообщении.

Также рекомендуется в случае необходимости использования автомобиля строго соблюдать ПДД, не нарушать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких торможений.

Ранее об ухудшении погодных условий в городе сообщило столичное МЧС.

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