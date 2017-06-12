Транспортный комплекс Москвы рекомендовал отказаться от поездок на личных автомобилях из-за непогоды

«В ближайшее время в Москве и Московской области прогнозируется ухудшение погодных условий: ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, шквалистый ветер с порывами до 18 м/с. В таких сложных погодных условиях возможно ухудшение видимости и рост ДТП, что может привести к осложнению дорожной ситуации. Транспортный комплекс рекомендует отказаться от использования личного автомобиля и воспользоваться городским общественным транспортом», — говорится в сообщении.

Также рекомендуется в случае необходимости использования автомобиля строго соблюдать ПДД, не нарушать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких торможений.

Ранее об ухудшении погодных условий в городе сообщило столичное МЧС.