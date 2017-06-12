СМИ: Арестованный директор завода в Алматы мог быть лидером ОПГ «Депутатский корпус»

Сегодня, 12 июня, на территории стекольного завода «КазСтройСтекло» сотрудники КНБ, МВД и прокуратуры провели совместную спецоперацию. Как сообщает телеканал КТК, задержали директора предприятия Муратхана Токмади.

По некоторой информации, Токмади является одним из лидеров ОПГ «Депутатский корпус» по прозвищу «Мурка». Эта банда занимается рэкетом и держит в страхе многих бизнесменов.

Странное название группировки, по данным телеканала, вероятно, исходит из того, что их поддерживали самых высших эшелонов власти. На’Мурку не раз писали заявления отечественные и иностранные предприниматели, жаловались, что он со своими товарищами избивал их, угрожал оружием и требовал колоссальные суммы денег.

Как передает КТК, есть информация, что Токмади сколотил свое состояние не благодаря предпринимательскому таланту, а путем угроз, запугивания и насилия. По данным телеканала, в полицейских сводках есть информация, что задержанный бизнесмен стрелял в людей.

Телеканал опубликовал кадры задержания Муратхана Токмади, где ему зачитывают его права.