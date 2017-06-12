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22:04 (мск), источник: Nur.kz

СМИ: Арестованный директор завода в Алматы мог быть лидером ОПГ «Депутатский корпус»

Рассказали о преступной деятельности Муратхана Токмади.

Источник: Nur.kz

Сегодня, 12 июня, на территории стекольного завода «КазСтройСтекло» сотрудники КНБ, МВД и прокуратуры провели совместную спецоперацию. Как сообщает телеканал КТК, задержали директора предприятия Муратхана Токмади.

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По некоторой информации, Токмади является одним из лидеров ОПГ «Депутатский корпус» по прозвищу «Мурка». Эта банда занимается рэкетом и держит в страхе многих бизнесменов.

Странное название группировки, по данным телеканала, вероятно, исходит из того, что их поддерживали самых высших эшелонов власти. На’Мурку не раз писали заявления отечественные и иностранные предприниматели, жаловались, что он со своими товарищами избивал их, угрожал оружием и требовал колоссальные суммы денег.

Как передает КТК, есть информация, что Токмади сколотил свое состояние не благодаря предпринимательскому таланту, а путем угроз, запугивания и насилия. По данным телеканала, в полицейских сводках есть информация, что задержанный бизнесмен стрелял в людей.

Телеканал опубликовал кадры задержания Муратхана Токмади, где ему зачитывают его права.

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СМИ: Арестованный директор завода в Алматы мог быть лидером ОПГ "Депутатский корпус"
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