Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России
12 июня в честь Дня России по всей стране прошли торжественные шествия, концерты и флешмобы.
12 июня в честь Дня России по всей стране прошли торжественные шествия, концерты и флешмобы.
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По Невскому проспекту прошли сразу несколько парадов — «Марш-парад», «Дефиле-шоу» военных духовых оркестров и Парад цветов.
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В Якутске День России отметили парадом Дружбы народов. Сотни жителей города и представителей
В Тюмени в этот день прошел XXIII областной фестиваль национальных культур «Мост дружбы», а в
В Грозном в торжествах, посвященных Дню России, приняли участие около 16 тыс. человек. Главными событиями праздника стали многотысячный флешмоб на центральной площади столицы Чечни и открытие детского лагеря в Шалинском районе.
В Астраханском кремле состоялась церемония поднятия флага РФ, в это время сотни астраханцев исполнили гимн России.
Центральным мероприятием Дня России в Новосибирске стал
Пермь наряду с Днем России традиционно отметила 12 июня свой день рождения. В этом году городу исполнилось 294 года. В столице Прикамья и городах региона состоялось более 300 мероприятий, в том числе карнавал «Пермское яркое». Более 2 тыс. участников праздничного шествия устроили яркое театрализованное действие на улицах города.
Редакция проекта «Новости Mail.Ru» поздравляет всех россиян с Днем России!