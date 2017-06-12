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20:01 (мск), источник: ТАСС

Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России

12 июня в честь Дня России по всей стране прошли торжественные шествия, концерты и флешмобы.

В Санкт-Петербурге центральным событием Дня России стал Фестиваль цветов на Дворцовой площади и в Александровском парке. Ведущие флористы мира из России, Голландии, Польши, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Армении и Белоруссии подготовили для праздника цветочные платья с пышными юбками и корсетами, зонтики и другие аксессуары из живых цветов, создали роскошные прически для моделей.

По Невскому проспекту прошли сразу несколько парадов — «Марш-парад», «Дефиле-шоу» военных духовых оркестров и Парад цветов.

В Южно-Сахалинске праздник начался с митинга. После него около 100 велосипедистов проехали с российской символикой по центральным улицам города. На площади открылась запись молодежи в военно-патриотические клубы, начали работу мобильный призывной пункт и выставка ретроавтомобилей и образцов вооружения, в том числе времен Великой Отечественной войны.

В Якутске День России отметили парадом Дружбы народов. Сотни жителей города и представителей национально-культурных объединений прошли по центру города в национальных костюмах.

В Тюмени в этот день прошел XXIII областной фестиваль национальных культур «Мост дружбы», а в Йошкар-Оле — акция «Парад Дружбы народов». На шествие вышли больше тысячи русских, марийцев, татар, чувашей, удмуртов, украинцев, белорусов, узбеков и представителей других национальностей. Кроме того, в параде приняли участие байкеры, барабанщики и иностранные студенты. На территории Царевококшайского Кремля прошло представление в стиле комедии дель арте (средневековая площадная комедия).

В Грозном в торжествах, посвященных Дню России, приняли участие около 16 тыс. человек. Главными событиями праздника стали многотысячный флешмоб на центральной площади столицы Чечни и открытие детского лагеря в Шалинском районе.

В Астраханском кремле состоялась церемония поднятия флага РФ, в это время сотни астраханцев исполнили гимн России.

Центральным мероприятием Дня России в Новосибирске стал мото-велопробег, участники которого провезли по улицам города 10-метровый российский триколор.

Пермь наряду с Днем России традиционно отметила 12 июня свой день рождения. В этом году городу исполнилось 294 года. В столице Прикамья и городах региона состоялось более 300 мероприятий, в том числе карнавал «Пермское яркое». Более 2 тыс. участников праздничного шествия устроили яркое театрализованное действие на улицах города.

Редакция проекта «Новости Mail.Ru» поздравляет всех россиян с Днем России!

Комментарии
1
валерий малютин
пока честные россияне, праздновали, отдыхали, овальновские крысеныши, замыслили испортить праздник.......
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