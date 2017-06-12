Челябинская область отметила День России чередой праздничных мероприятий
В понедельник, 12 июня, жители Челябинской области вместе со всей страной отметили День России чередой праздничных мероприятий.
В понедельник, 12 июня, жители Челябинской области вместе со всей страной отметили День России чередой праздничных мероприятий.
Открыло празднование шествие «Парад дружбы народов — 2017», в котором приняли участие представители различных народов в составе диаспор, автономий и общин. Более трех тысяч человек, в том числе и глава Челябинска Евгений Тефтелев,
Завершилось шествие на площади Ярославского, где разместились белоснежные шатры с гостеприимными хозяевами, рассказывающие и показывающие всем желающим, чем славятся населяющие Челябинск народы. На площади Ярославского местные мастера демонстрировали работы
Со сцены всех присутствующих поздравил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Глава региона поприветствовал всех жителей многонациональной области. «То, что Челябинскую область населяют люди разных национальностей — это наше достояние, наше преимущество, на основе которого мы и будем дальше развиваться на благо нашей родины», — уверен губернатор. Борис Дубровский пожелал южноуральцам стать достойными гражданами нашей Родины, а также благополучия, здоровья и успехов.
На площади Борис Дубровский вместе c почетными гостями и дипломатическими представителями дружественных государств заложил символический «Сад ШОС и БРИКС» — 10 остролистных кленов Эсмеральда.
Гости праздника смогли услышать лучшие фольклорные коллективы города и области на прошедшем на площади фестивале русского фольклора и культуры «Челябинск многонациональный». У южноуральцев и гостей была возможность познакомиться с традиционной кухней.
На пешеходной части улицы Кирова была развернута фотовыставка «Челябинск многонациональный», популяризирующая культурные традиции народов, проживающих в Челябинске. Всем пришедшим на Кировку единороссы вручали ленты и
На Кировке все желающие на специально установленном баннере (со 108 кармашками) могли оставить свои пожелания Родине и свои землякам в рамках акции «Я люблю Россию». Первым пожелания оставил заместитель председателя Законодательного собрания Александр Журавлев. «Пожелал, чтобы каждому россиянину сопутствовали успех, благосостояние и все то, что должно быть в свободном демократичном государстве», — рассказал
В 15 часов на сцене у театра оперы и балета начался «Фестиваль национальных культур «Урал — Восток: многоцветье культур». Гости праздника увидели выступление ансамбля песни и танца «Мирас» (Республика Башкортостан), вокального ансамбля «Славянская песня» (Республика Казахстан).
В сквере имени Д. В. Колющенко прошел митинг против коррупции, в котором приняли участие около 2500 человек. Как сообщили в ГУ МВД области, на мероприятии дежурили кинологи со служебными собаками, вход на территорию сквера был оборудован
Всего в этот день прошло 13 массовых мероприятий. Все площадки перед началом мероприятий обследовались с применением технических средств и служебных собак. Общественный порядок обеспечивали около 1 тысячи сотрудников полиции и приданных сил, в том числе сотрудников Управления Росгвардии по Челябинской области.
Нарушений общественного порядка при проведении массовых мероприятий не допущено заверили в полицейском главке.