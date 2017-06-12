Челябинская область отметила День России чередой праздничных мероприятий

Открыло празднование шествие «Парад дружбы народов — 2017», в котором приняли участие представители различных народов в составе диаспор, автономий и общин. Более трех тысяч человек, в том числе и глава Челябинска Евгений Тефтелев, вице-спикер ЗСО Александр Журавлев, митрополит Челябинский и Миасский Никодим, муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Рае. Участники впрошли единой колонной от молодежного театра по пешеходной части улицы Кирова до театра оперы и балеты им. М. И. Глинки.

Завершилось шествие на площади Ярославского, где разместились белоснежные шатры с гостеприимными хозяевами, рассказывающие и показывающие всем желающим, чем славятся населяющие Челябинск народы. На площади Ярославского местные мастера демонстрировали работы декоративно-прикладного искусства — по бисероплетению, вышивке, резьбе по дереву, гончарному ремеслу, ткачеству, изготовлению кукол и другие.

Со сцены всех присутствующих поздравил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Глава региона поприветствовал всех жителей многонациональной области. «То, что Челябинскую область населяют люди разных национальностей — это наше достояние, наше преимущество, на основе которого мы и будем дальше развиваться на благо нашей родины», — уверен губернатор. Борис Дубровский пожелал южноуральцам стать достойными гражданами нашей Родины, а также благополучия, здоровья и успехов.

На площади Борис Дубровский вместе c почетными гостями и дипломатическими представителями дружественных государств заложил символический «Сад ШОС и БРИКС» — 10 остролистных кленов Эсмеральда.

Гости праздника смогли услышать лучшие фольклорные коллективы города и области на прошедшем на площади фестивале русского фольклора и культуры «Челябинск многонациональный». У южноуральцев и гостей была возможность познакомиться с традиционной кухней.

На пешеходной части улицы Кирова была развернута фотовыставка «Челябинск многонациональный», популяризирующая культурные традиции народов, проживающих в Челябинске. Всем пришедшим на Кировку единороссы вручали ленты и флажки-триколоры, а белые медведи предлагали сделать памятное фото.

На Кировке все желающие на специально установленном баннере (со 108 кармашками) могли оставить свои пожелания Родине и свои землякам в рамках акции «Я люблю Россию». Первым пожелания оставил заместитель председателя Законодательного собрания Александр Журавлев. «Пожелал, чтобы каждому россиянину сопутствовали успех, благосостояние и все то, что должно быть в свободном демократичном государстве», — рассказал вице-спикер. Пожелать России и россиянам мира, благополучия и счастья подходили пожилые люди, молодёжь и родители с детьми.

В 15 часов на сцене у театра оперы и балета начался «Фестиваль национальных культур «Урал — Восток: многоцветье культур». Гости праздника увидели выступление ансамбля песни и танца «Мирас» (Республика Башкортостан), вокального ансамбля «Славянская песня» (Республика Казахстан).

В сквере имени Д. В. Колющенко прошел митинг против коррупции, в котором приняли участие около 2500 человек. Как сообщили в ГУ МВД области, на мероприятии дежурили кинологи со служебными собаками, вход на территорию сквера был оборудован рамкой-металлоискателем, вблизи места проведения митинга выставлены дополнительные наряды дорожно-постовой службы ГИБДД УМВД России по г. Челябинску.

Всего в этот день прошло 13 массовых мероприятий. Все площадки перед началом мероприятий обследовались с применением технических средств и служебных собак. Общественный порядок обеспечивали около 1 тысячи сотрудников полиции и приданных сил, в том числе сотрудников Управления Росгвардии по Челябинской области.

Нарушений общественного порядка при проведении массовых мероприятий не допущено заверили в полицейском главке.