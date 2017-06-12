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23:09 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе запустили троллейбусный маршрут до аэропорта

Сегодня, 12 июня, в столице был запущен новый троллейбусный маршрут № 30. Однако работает он, пока только в тестовом режиме, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

По полученной информации на маршрутеработает пять единиц техники. Интервал 30 60 минут. Примечательно то, что этот маршрут связывает Международный Аэропорт Кишинёва и Центр города. Это стало возможно благодаря установленным аккумуляторам, которые позволяют троллейбусу передвигаться без подключения к электросети около 50 км.

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Обкатка маршрута производилась в минувшие выходные.

На данный момент маршрут троллейбуса № 30 следующий:

В сторону Аэропортаул. 31 Августа ул. Пушкина бул. Штефана чел Маре ул. Чуфля бул. Дачия Аэропорт. В сторону центраАэропорт бул. Дачия ул. Чуфля бул. Штефана чел Маре бул. Бэнулеску-Бодони ул. 31 Августа.

В примэрии также предложили запустить маршрут к республиканской больнице, либовкоммунуСтавчены, откуда в течение всего дня наблюдается активный пассажиропоток. Как запасным, третьим, вариантом был названпригородДурлешты.

Также стоит отметить, что, в связи с тем, что маршрут находится на стадии тестирования, точная информация по маршруту неопубликована на сайте Примэрии и Электротранспорта (RTEC), а расписания следования данного троллейбуса не вывешено на остановках.

Actualitati.md напоминает, что ранеев СМИ сообщалось, что стоимость сборки одного троллейбуса набатареях составляет около200 тысяч евро.

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