День России в Перми отметили карнавалом и фестивалем кузнечного мастерства

Источник: ТАСС

ПЕРМЬ, 12 июня. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Пермь традиционно отметила свой день рождения 12 июня. В этом году городу исполнилось 294 года. В рамках празднования Дня города и Дня России в столице Прикамья и городах региона состоялось более 300 мероприятий. «Это еще один праздник, когда мы думаем о том, что же нас объединяет, нас объединяет наша тысячелетняя история, ее светлые и ее трагические страницы, но все они делают нас единой нацией, делают нас сильнее. Мы, конечно, думаем о дне настоящем: какие задачи перед нами стоят, что нам нужно сделать еще, чтобы наш край развивался, был краше, в нем было уютнее, теплее. Конечно, мы думаем о будущем своих семей, своих детей, и это дает нам дополнительную ответственность перед днем сегодняшним», — сказал врио губернатора Максим Решетников, открывая праздничные мероприятия. «Пермское яркое» Праздничные мероприятия, посвященные Дню России и Дню города, начались в Перми в ночь с 11 на 12 июня в сквере у памятника Василию Татищеву — основателю города. Здесь гостей угощали калачами и квасом, а также развлекали программой с участием цирковых артистов. Пространство вокруг памятника было наполнено интерактивными развлечениями, особыми гостями события стали большие «ожившие маски» на ходулях — символы карнавального шествия «Пермское яркое». В полночь для собравшихся здесь состоялось лазерное пиротехническое шоу.

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Сам карнавал «Пермское яркое» состоялся днем 12 июня. Более 2 тыс. участников праздничного шествия устроили яркое театрализованное действие на улицах Перми. Как рассказали в пресс-службе администрации города, в этом году пермский карнавал посвящен Году экологии и чемпионату мира по футболу.

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«Каждая тема отражена с помощью тематически оформленного трала, который из обычной машины-тягача превратился в передвижную театральную сцену. Во время остановок карнавального шествия у каждой машины развернулась насыщенная сценическим действием программа со своими героями и драматургией», — рассказали в мэрии. Карнавальное шествие прошло от пермского ЦУМа до академического Театра-Театра, на площади перед которым состоялось открытие праздничных мероприятий. Оно началось с вручения первого паспорта семи молодым жителям Пермского края, которые уже смогли добиться определенных высот. Паспорта 14-летним пермякам вручил врио губернатора.

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«Сначала я ощущала волнение. Надеюсь, что в будущем мне удастся еще раз подняться на эту сцену уже за более высокие заслуги», — рассказала ТАСС ученица пермской школы № 2 с углубленным изучением гуманитарных предметов Екатерина Волынская. Программа праздника Основной праздничной площадкой в Перми 12 июня стала эспланада в центре города, где был дан старт сразу нескольким проектам: всероссийскому фестивалю уличных танцев «Все стили в силе», международному фестивалю кузнечного искусства «Горнило Сварога», открытому турниру города Перми по уличному футболу PANNA, фестивалю боевых искусств Пермского края, а также городскому турниру по бадминтону от телеканала СТС.

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