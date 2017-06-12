Цветы, музыка и парад ретро-авто: как отметили День России в Петербурге

В день России над Петербургом тучи ходили хмуро. После обеда так и вовсе зарядил грустный дождь. Но горожане — народ привыкший ко всему — устроили себе праздник назло погоде.

Первыми поздравили любимый город автомобилисты Северной столицы. С утра пораньше водители на белых, красных и синих авто выстроились в колонны под цвет российского флага и проехались по центральному участку ЗСД: от Богатырского проспекта до съезда на набережную Макарова на Васильевском острове. Участие в масштабной акции приняли больше четырехсот петербуржцев на 201 машине — по 67 каждого цвета. Фотографиями пробега участники делились в социальных сетях. Зрелище впечатляющее!