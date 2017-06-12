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20:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Цветы, музыка и парад ретро-авто: как отметили День России в Петербурге

Праздничный день начался с автопробега в стиле триколора.

Источник: Комсомольская Правда

В день России над Петербургом тучи ходили хмуро. После обеда так и вовсе зарядил грустный дождь. Но горожане — народ привыкший ко всему — устроили себе праздник назло погоде.

Первыми поздравили любимый город автомобилисты Северной столицы. С утра пораньше водители на белых, красных и синих авто выстроились в колонны под цвет российского флага и проехались по центральному участку ЗСД: от Богатырского проспекта до съезда на набережную Макарова на Васильевском острове. Участие в масштабной акции приняли больше четырехсот петербуржцев на 201 машине — по 67 каждого цвета. Фотографиями пробега участники делились в социальных сетях. Зрелище впечатляющее!

Праздничные гуляния, концерты и фестивали в городе на Неве продолжались весь день. Самым красочным стал «Парад цветов». Ведущие флористы мира из России, Голландии, Польши, Финляндии, Латвии, Литвы и Армении подготовили для праздника необыкновенные наряды. В цветущие платья нарядили красоток и они прошлись по Невскому проспекту: от площади Островского до Дворцовой площади.

Отдельной похвалы заслужила надпись «Россия» из красных гвоздик. Все шествие сопровождалось музыкой оркестра и парадом ретро-автомобилей.

Что примечательно — практически весь материал выращен в нашем отечестве.

— Порядка 40 процентов растений, использованных на фестивале, выращены в России, — рассказал один из организаторов конкурса — член Совета Национальной Гильдии флористов России Александр Бермяков.

Всего для парада цветов было заказано 48 тысяч стеблей. Для создания композиций использовались также горшечные растения.

КСТАТИ!

К слову, 13 июня эти цветы после демонтажа платформ раздадут бесплатно туристам, прибывающим в Петербург морским и воздушным транспортом. Волонтеры будут встречать их с букетами в аэропорту «Пулково» и в порту «Морской Фасад».

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