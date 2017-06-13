Погода в Башкирии на 13 июня: ожидаются грозы и жара
Дожди никак не покинут наш регион.
Дожди никак не покинут наш регион.
В республике все никак не устаканится погода — то жарко, то одолевает пронизывающий ветер, то солнце припекает, то льет как из ведра. Вот и во вторник, первый рабочий день на этой неделе, в Башкирии погода ожидается неоднозначная.
Башгидромет сообщает, что 13 июня будет очень тепло: ночные 8−13 по Цельсию сменятся на 19−24 плюсовых днем. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер будет теплый,
В Уфе будет относительно сухо — лишь днем немного поморосит. В целом же — солнце и тепло: +19…+22. А теплый ветерок только порадует.