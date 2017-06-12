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21:48 (мск), источник: Калининград.Ru

«Дети, зонтики и танцы»: в Калининграде отметили День России

В понедельник, 12 июня, в Калининграде отметили День России. Основные мероприятия прошли на площади Победы. Перед гостями выступили творческие коллективы Калининграда и области.

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На главной площади Калининграда организовали национальные подворья, мастер-классы ремесленников, выставку военной техники Балтийского Флота, различные детские, молодёжные и спортивные мероприятия.

Также на главной площади города состоялся благотворительный марафон фонда «Верю в чудо» по сбору средств на приобретение оборудования, жизненно важного для 12 тяжёлобольных детей.

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