«Дети, зонтики и танцы»: в Калининграде отметили День России
В понедельник, 12 июня, в Калининграде отметили День России. Основные мероприятия прошли на площади Победы. Перед гостями выступили творческие коллективы Калининграда и области.
В понедельник, 12 июня, в Калининграде отметили День России. Основные мероприятия прошли на площади Победы. Перед гостями выступили творческие коллективы Калининграда и области.
На главной площади Калининграда организовали национальные подворья,
Также на главной площади города состоялся благотворительный марафон фонда «Верю в чудо» по сбору средств на приобретение оборудования, жизненно важного для 12 тяжёлобольных детей.