Суд не принял жалобы на холодное море на курорте
В ноябре 2015 года двум жительницам Североуральска не повезло с отдыхом. Они купили за 103 тысячи рублей тур в Египет.
В ноябре 2015 года двум жительницам Североуральска не повезло с отдыхом. Они купили за 103 тысячи рублей тур в Египет.
Но случилась страшная трагедия: теракт в небе над Синаем. И на полеты в Египет был введен временный запрет.
Тогда туристки решили вместо Египта съездить в Турцию. При этом турфирма вернула клиенткам стоимость трех суток проживания в отеле — почти 9 тысяч рублей.
Но отдых вышел у женщин хуже некуда. Отель находился на второй береговой линии, сейф был платным. Как рассказали потом женщины в суде, на территории отеля работал один ресторан, а бар закрывался в 23.30. Кроме того,
Поэтому, вернувшись домой, туристки подали в суд на фирму. Они потребовали расторгнуть договор с турагентом и турфирмой, взыскать стоимость путевок, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, а также судебные издержки.
Турагент подал встречный иск, в котором просил взыскать с одной из клиенток недоплаченную по договору сумму, проценты за пользование чужими денежными средствами и судебные расходы.
Суд посчитал, что женщины должны были представлять разницу температур в данное время года в Египте и Турции.
Понять женщин можно. Однако, как выяснилось, в данной ситуации они могли только смириться со своей несчастливой звездой. Не повезло с курортом, возможно, повезет в
Как установил Свердловский областной суд, во время путешествия истицы не предъявляли туроператору претензии о качестве услуг.
«Договор не предусматривал расположение отеля на первой береговой линии, а количество ресторанов и баров, услуги по предоставлению сейфа к существенным условиям договора не относятся, — рассказывают в Свердловском областном суде. — Кроме того, туристы должны были иметь представление о разнице температур в Египте и Турции в это время года».
Не убедили судей и фотографии с места печального отдыха. Как объясняют в суде, «представленные истицами фотографии неубранной инфраструктуры не свидетельствуют о том, что они были сделаны на территории данного отеля. Также истицы не смогли доказать, что в гостинице некоторое время не работал ресторан».
Как объяснил «РГ» адвокат Антон Соничев, в описанном случае решение суда основывалось не только на неподтвержденных снимках — суд отказал бы в компенсации даже если счел бы снимки достоверными. Суд учел все обстоятельства дела в совокупности. «А что касается снимков, было бы более убедительно, если это были снимки (а лучше — видео), в которых видны и особенности отеля, чтобы идентифицировать его (вид из окна,
В итоге суд не только отказал женщинам в иске, но даже взыскал с них суммы, которые потребовали туроператоры, в том числе судебные расходы.