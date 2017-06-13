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06:59 (мск), источник: "Российская газета"

Суд не принял жалобы на холодное море на курорте

В ноябре 2015 года двум жительницам Североуральска не повезло с отдыхом. Они купили за 103 тысячи рублей тур в Египет.

Но случилась страшная трагедия: теракт в небе над Синаем. И на полеты в Египет был введен временный запрет.

Тогда туристки решили вместо Египта съездить в Турцию. При этом турфирма вернула клиенткам стоимость трех суток проживания в отеле — почти 9 тысяч рублей.

Но отдых вышел у женщин хуже некуда. Отель находился на второй береговой линии, сейф был платным. Как рассказали потом женщины в суде, на территории отеля работал один ресторан, а бар закрывался в 23.30. Кроме того, из-за закрытия сезона отель не был готов к приему гостей: в нем проходила санитарная обработка, персонала не хватало, ресторан первые три дня не работал. Поэтому туристкам пришлось питаться за свой счет. Из-за холодной воды женщины не могли купаться в море.

Поэтому, вернувшись домой, туристки подали в суд на фирму. Они потребовали расторгнуть договор с турагентом и турфирмой, взыскать стоимость путевок, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, а также судебные издержки.

Турагент подал встречный иск, в котором просил взыскать с одной из клиенток недоплаченную по договору сумму, проценты за пользование чужими денежными средствами и судебные расходы.

Суд посчитал, что женщины должны были представлять разницу температур в данное время года в Египте и Турции.

Понять женщин можно. Однако, как выяснилось, в данной ситуации они могли только смириться со своей несчастливой звездой. Не повезло с курортом, возможно, повезет в чем-нибудь другом. А в споре женщин с турфирмой суд поддержал турфирму.

Как установил Свердловский областной суд, во время путешествия истицы не предъявляли туроператору претензии о качестве услуг.

«Договор не предусматривал расположение отеля на первой береговой линии, а количество ресторанов и баров, услуги по предоставлению сейфа к существенным условиям договора не относятся, — рассказывают в Свердловском областном суде. — Кроме того, туристы должны были иметь представление о разнице температур в Египте и Турции в это время года».

Суд пришел к выводу о том, что претензии истцов нельзя отнести к правовому термину «недостаток услуги», так как они отражают собой лишь субъективное мнение.

Не убедили судей и фотографии с места печального отдыха. Как объясняют в суде, «представленные истицами фотографии неубранной инфраструктуры не свидетельствуют о том, что они были сделаны на территории данного отеля. Также истицы не смогли доказать, что в гостинице некоторое время не работал ресторан».

Как объяснил «РГ» адвокат Антон Соничев, в описанном случае решение суда основывалось не только на неподтвержденных снимках — суд отказал бы в компенсации даже если счел бы снимки достоверными. Суд учел все обстоятельства дела в совокупности. «А что касается снимков, было бы более убедительно, если это были снимки (а лучше — видео), в которых видны и особенности отеля, чтобы идентифицировать его (вид из окна, какие-то элементы интерьера, персонал в форменной одежде и т. п.)», — сказал он.

В итоге суд не только отказал женщинам в иске, но даже взыскал с них суммы, которые потребовали туроператоры, в том числе судебные расходы.

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