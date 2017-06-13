Суд не принял жалобы на холодное море на курорте

Но случилась страшная трагедия: теракт в небе над Синаем. И на полеты в Египет был введен временный запрет.

Тогда туристки решили вместо Египта съездить в Турцию. При этом турфирма вернула клиенткам стоимость трех суток проживания в отеле — почти 9 тысяч рублей.

Но отдых вышел у женщин хуже некуда. Отель находился на второй береговой линии, сейф был платным. Как рассказали потом женщины в суде, на территории отеля работал один ресторан, а бар закрывался в 23.30. Кроме того, из-за закрытия сезона отель не был готов к приему гостей: в нем проходила санитарная обработка, персонала не хватало, ресторан первые три дня не работал. Поэтому туристкам пришлось питаться за свой счет. Из-за холодной воды женщины не могли купаться в море.

Поэтому, вернувшись домой, туристки подали в суд на фирму. Они потребовали расторгнуть договор с турагентом и турфирмой, взыскать стоимость путевок, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, а также судебные издержки.

Турагент подал встречный иск, в котором просил взыскать с одной из клиенток недоплаченную по договору сумму, проценты за пользование чужими денежными средствами и судебные расходы.

Суд посчитал, что женщины должны были представлять разницу температур в данное время года в Египте и Турции.

Понять женщин можно. Однако, как выяснилось, в данной ситуации они могли только смириться со своей несчастливой звездой. Не повезло с курортом, возможно, повезет в чем-нибудь другом. А в споре женщин с турфирмой суд поддержал турфирму.

Как установил Свердловский областной суд, во время путешествия истицы не предъявляли туроператору претензии о качестве услуг.

«Договор не предусматривал расположение отеля на первой береговой линии, а количество ресторанов и баров, услуги по предоставлению сейфа к существенным условиям договора не относятся, — рассказывают в Свердловском областном суде. — Кроме того, туристы должны были иметь представление о разнице температур в Египте и Турции в это время года».