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21:52 (мск), источник: ИА Башинформ

День России в Уфе завершился праздничным салютом

УФА, 12 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе 12 июня на всех столичных площадках прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню России и Дню города. Завершились торжества красочным салютом на площади имени Ленина. За 10 минут техники сделали 782 залпа из пиротехнических установок девяти типов. Гости праздника — несколько тысяч горожан и гостей столицы — увидели в воздухе «белые хризантемы» и «пионы» различных оттенков. Об этом сообщил телеканал «Вся Уфа», который весь день работал в прямом эфире.

Источник: Башинформ

Среди ярких событий насыщенного дня стоит отметить концерт юных жителей города «Горжусь тобой, моя столица!», фестиваль спорта и музыки «KFC Battle» с участием звезды лейбла Black Star Егора Крида, Праздник поэзии, фестиваль национальных культур «Содружество — Берҙәмлек», сабантуй, конкурс «Шежере», фестиваль пиццы, флешмоб «Россия сильная!».

В честь Дня России в Уфе состоялось торжественное открытие исторического парка «Россия — моя история», который разместился в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо». Башкортостан стал первым после столицы регионом, где развёрнут этот масштабный мультимедийный музей.

Жителей республики с Днём России и этим знаменательным событием поздравили полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич, Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, епископ Егорьевский Тихон, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтий, Шейх-уль-Ислам Талгат Таджуддин и народная артистка СССР Гюлли Мубарякова.

На уфимском ипподроме «Акбузат» имени Тагира Кусимова состоялся большой конноспортивный праздник, посвященный Дню России и Дню города. Зрители смогли увидеть увлекательные бега с участием самых резвых лошадей Башкортостана и России, заодно посмотреть выступления спортсменов-конников и творческих коллективов.

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