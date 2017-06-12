День России в Уфе завершился праздничным салютом

Среди ярких событий насыщенного дня стоит отметить концерт юных жителей города «Горжусь тобой, моя столица!», фестиваль спорта и музыки «KFC Battle» с участием звезды лейбла Black Star Егора Крида, Праздник поэзии, фестиваль национальных культур «Содружество — Берҙәмлек», сабантуй, конкурс «Шежере», фестиваль пиццы, флешмоб «Россия сильная!».

В честь Дня России в Уфе состоялось торжественное открытие исторического парка «Россия — моя история», который разместился в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо». Башкортостан стал первым после столицы регионом, где развёрнут этот масштабный мультимедийный музей.

Жителей республики с Днём России и этим знаменательным событием поздравили полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич, Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, епископ Егорьевский Тихон, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтий, Шейх-уль-Ислам Талгат Таджуддин и народная артистка СССР Гюлли Мубарякова.