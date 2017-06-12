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23:10 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 13 июня

Завтра в Молдове ожидается переменная облачность, местами возможны слабые дожди. Ветер западный, умеренный.

Источник: Publika.md

В Бричанах термометры покажут +20, в Сороках — 21, в Бельцах — 23. В Оргееве — 25 выше ноля. В Кишинёве и Тирасполе — 29 градусов, в Леове — 30. В Комрате и Кагуле воздух прогреется до +31-го.

В ближайшие дни вероятны грозы. В Кишинёве до +27-ми, ночью — 15 выше ноля.

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