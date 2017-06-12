В День России открыли новый фонтан

Он стал главным объектом в реконструированном сквере. Благоустройство территории было осуществлено на средства грантовой поддержки региона. Здесь выложили тротуарную плитку, смонтировали освещение, установлены малые архитектурные формы, произведено озеленение. Вершиной проекта стал плоскостной фонтан.

Сегодня, в День России, состоялся его запуск. Во время церемонии открытия в небо полетели десятки воздушных шаров белого, синего и красного цветов.

— Уверен, что с наступлением жаркой погоды новый фонтан привлечёт ещё больше детей и взрослых, — отметил глава администрации Кировского района Сергей Семененко. — Благоустройство района продолжается и в этом году: появляются новые места отдыха, приводятся в порядок парки и скверы, площадки для игр.

Новый волгоградский фонтан похож на «лондонский»: он днем работает в так называемом «детском» режиме, а вечером фонтан радует жителей и гостей города светодинамическим шоу.

После открытия фонтана состоялся концерт, в котором принимали участие творческие коллективы Кировского района.