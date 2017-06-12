День России завершился в Казани праздничным концертом и фейерверком

(Город Казань KZN.RU, 12 июня, Антон Ноздрин). Масштабным концертом завершилось празднование Дня России в столице Татарстана. На центральной площадке праздника, которой стала Кремлевская набережная, прошли фестивали «Энергия рока» и «Танцуй добро». Хедлайнером вечера стал ВИА «Самоцветы».

Пришедшие на «Энергию рока» казанцы смогли насладиться выступлениями таких известных коллективов, как «Мураками», «Большой Куш», ВИА «Волга-Волга». Вечером же здесь стартовал фестиваль «Танцуй добро» в рамках проекта «Добрая Казань». К проекту в формате instagram-эстафеты уже присоединились многие казанцы и известные деятели российского шоу-бизнеса, среди которых певицы Алсу и Нюша, шоумены Тимур Родригез и Тимур Батрутдинов, актер Станислав Ярушин и другие. Участники проекта «Танцуй добро» внесут свой вклад в благотворительность: все средства, собранные на фестивале, будут направлены в помощь общественному благотворительному фонду детского стационара городской больницы № 18.

Весь вечер зрителей и гостей праздника развлекал российский шоумен, актер, певец и ведущий Тимур Родригез. Именно с его песни стартовал масштабный концерт, после этого флаг России под гимн подняли лучшие командиры студенческих строительных отрядов Татарстана Булат Низамутдинов и Эльвира Новикова. Гимн хором спели все гости набережной. «Почти пятитысячный хор дружно спел гимн. Слова, которые в него заложены — это наша история, это наше настоящее, это наше будущее», — отметил заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

По его словам, праздничные мероприятия идут во всех уголках республики. «Мы идем вместе. Мы едины», — обратился вице-премьер к гостям праздника и поздравил всех от имени Правительства РТ с Днем России. В. Шайхразиев вместе с помощником Президента РТ Лейлой Фазлеевой и первым заместителем руководителя Исполкома Казани Дамиром Фаттаховым вручил молодым жителям Казани их первые паспорта гражданина России, а студенческим строительным отрядам — путевки на стройки.

Главным гвоздем программы стало выступление ВИА «Самоцветы». Коллектив исполнил свои нестареющие хиты, любимые многими поколениями россиян. Стоит отметить, что впервые была организована прямая трансляция праздничного концерта на Красной площади в Москве.

Праздничные мероприятия проходили в Казани весь день. Жители города могли выбрать развлечение по душе — спортивные соревнования, мастер-классы, различные концерты. Так, в одном из крупнейших и излюбленных горожанами парков Казани «Крылья Советов» развлекательную программу открыли спортивные состязания — самых сильные, смелые и ловкие пробуют свои силы в соревнованиях «Вперед Россия!». Самые маленькие казанцы могли попробовать свои силы в «Веселых стартах», стритболе, мастер-классах по волейболу и турниру по мини-футболу. Для остальных гостей с номерами выступили творческие коллективы домов культуры им. В. И. Ленина, «Северный» и «Кадышево».

В Дербышках перед казанцами выступили творческие коллективы дворца культуры им. С. Галиева, а в парке культуры и отдыха им. Горького гостей праздника порадовали представители Ассамблеи дружбы народов Татарстана. Здесь же несколько десятков казанцев присоединились к акции «Зеленый фитнес».

Масштабная праздничная программа прошла в парке им. Урицкого. Перед жителями выступили коллективы духовых оркестров с концертом «Я люблю тебя, Россия!», а дети же смогли составить триколор из птиц-оригами, порисовать на асфальте, пройти полосу препятствий и поучаствовать в шоу от Дома занимательной науки и техники. В недавно благоустроенном Горкинско-Ометьевском лесу для любителей активного отдыха прошел велопраздник.

Впервые в столице Татарстана в День России была задействована набережная озера Кабан. Днем здесь прошел открытый семейный фестиваль «Папа, мама, я — рыболовная семья», а вечером стартовал новый проект «Water-Film» («Кино на воде»).

Для всех любителей спорта на стадионах города «Трудовые резервы», «Тасма», «Ракета» прошли соревнования по футболу. На «Трудовых резервах» любой желающий также смог пройти тестирование по комплексу «ГТО».

Праздник в столице Татарстана завершился салютом.