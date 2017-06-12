День России завершился в Казани праздничным концертом и фейерверком
Хедлайнером вечера на Кремлевской набережной стал ВИА «Самоцветы».
Хедлайнером вечера на Кремлевской набережной стал ВИА «Самоцветы».
(Город Казань KZN.RU, 12 июня, Антон Ноздрин). Масштабным концертом завершилось празднование Дня России в столице Татарстана. На центральной площадке праздника, которой стала Кремлевская набережная, прошли фестивали «Энергия рока» и «Танцуй добро». Хедлайнером вечера стал ВИА «Самоцветы».
Пришедшие на «Энергию рока» казанцы смогли насладиться выступлениями таких известных коллективов, как «Мураками», «Большой Куш», ВИА «Волга-Волга». Вечером же здесь стартовал фестиваль «Танцуй добро» в рамках проекта «Добрая Казань». К проекту в формате
Весь вечер зрителей и гостей праздника развлекал российский шоумен, актер, певец и ведущий Тимур Родригез. Именно с его песни стартовал масштабный концерт, после этого флаг России под гимн подняли лучшие командиры студенческих строительных отрядов Татарстана Булат Низамутдинов и Эльвира Новикова. Гимн хором спели все гости набережной. «Почти пятитысячный хор дружно спел гимн. Слова, которые в него заложены — это наша история, это наше настоящее, это наше будущее», — отметил заместитель
По его словам, праздничные мероприятия идут во всех уголках республики. «Мы идем вместе. Мы едины», — обратился
Главным гвоздем программы стало выступление ВИА «Самоцветы». Коллектив исполнил свои нестареющие хиты, любимые многими поколениями россиян. Стоит отметить, что впервые была организована прямая трансляция праздничного концерта на Красной площади в Москве.
Праздничные мероприятия проходили в Казани весь день. Жители города могли выбрать развлечение по душе — спортивные соревнования,
В Дербышках перед казанцами выступили творческие коллективы дворца культуры им. С. Галиева, а в парке культуры и отдыха им. Горького гостей праздника порадовали представители Ассамблеи дружбы народов Татарстана. Здесь же несколько десятков казанцев присоединились к акции «Зеленый фитнес».
Масштабная праздничная программа прошла в парке им. Урицкого. Перед жителями выступили коллективы духовых оркестров с концертом «Я люблю тебя, Россия!», а дети же смогли составить триколор из
Впервые в столице Татарстана в День России была задействована набережная озера Кабан. Днем здесь прошел открытый семейный фестиваль «Папа, мама, я — рыболовная семья», а вечером стартовал новый проект «Water-Film» («Кино на воде»).
Для всех любителей спорта на стадионах города «Трудовые резервы», «Тасма», «Ракета» прошли соревнования по футболу. На «Трудовых резервах» любой желающий также смог пройти тестирование по комплексу «ГТО».
Праздник в столице Татарстана завершился салютом.