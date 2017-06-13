В День России у Нижнего Новгорода появился 15 город-побратим
Программа праздничных мероприятий началась в 10:00 с возложения цветов к памятнику основателям города Нижнего Новгорода князю Юрию Всеволодовичу и епископу Симону Суздальскому.
Программа праздничных мероприятий началась в 10:00 с возложения цветов к памятнику основателям города Нижнего Новгорода князю Юрию Всеволодовичу и епископу Симону Суздальскому.
В Нижнем Новгороде 12 июня 1027 года отмечался двойной праздник — День России и День города. В этот день в Нижний Новгород приехали официальные делегации
В этот же день глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов и заместитель мэра города Добрич Боян Костов Коларов подписали соглашение об установлении побратимских отношений. Добрич стал пятнадцатым
И.о. главы города Елизавета Солонченко поприветствовала гостей Нижнего Новгорода и пригласила всех принять участие в праздновании Дня России и Дня города. Она напомнила, что в советские времена город Горький был закрытым, и международные контакты были сведены к минимуму: «Однако до революции благодаря Нижегородской ярмарке Нижний Новгород был известен далеко за пределами России и был заметным игроком на международной торговой арене. Наша цель, к которой мы медленно, но верно идем, вернуть интенсивность международного сотрудничества и объем сделок и товарооборота на уровень, заданный
Программа праздничных мероприятий началась в 10:00 с возложения цветов к памятнику основателям города Нижнего Новгорода князю Юрию Всеволодовичу и епископу Симону Суздальскому.
В этот день в городе прошли парад дружбы народов России и фестиваль национальных культур, парад мам (и пап) с детскими колясками, спортивный фестиваль «Волга. Молодость. Здоровье», выставка тюнингованных авто, экскурсионный марафон «Герои Нижнего», концертная программа национальных культур Приволжья и
На ул. Рождественской весь день проходил V Международный фестиваль народных художественных промыслов «Секреты мастеров». Это самый крупный в России фестивалем народных художественных промыслов. В ярмарке приняли участие 200 мастеров из 10 стран, которые представили 15 народных ремесел. Для детей работали три больших интерактивных площадки, в том числе народные подвижные игры, кукольный театр и роспись больших картонных лошадок. Взрослые могли посетить концерты этнических групп на музыкальной поляне. Для всех возрастов работали творческие мастерские, где можно было освоить азы хохломской, городецкой росписи и гжельских узоров, изготовить керамику ручной работы или кожаные изделия. Кроме того, в пространстве ремесленников проводились
На пл. Минина и Пожарского в течение дня проходила
Также на пл. Минина и Пожарского была организована «Территория детства», где юные нижегородцы смогли посетить
Завершилась праздничная программа концертом группы «Иванушки International» и традиционным фейерверком.