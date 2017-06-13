«Голубые танцовщицы» и «Мадонна с младенцем». 7 шедевров Пушкинского музея

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Чтобы увидеть шедевры мирового уровня многие стремятся попасть в заграничные музеи. При этом не всем известно, что за Винсентом Ван Гогом не обязательно ехать в далёкий Амстердам, а за Эдгаром Дега — в Париж. Наоборот, любители живописи из разных стран специально прилетают в Москву, чтобы в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина оценить одно из крупнейших художественных собраний зарубежного искусства. Сегодня в коллекции ГМИИ находится около 700 тысяч произведений разных эпох — АиФ.ru рассказывает о самых знаменитых шедеврах постоянной экспозиции. Винсент Ван Гог «Красные виноградники в Арле. Монмажур» Где находится: Отдел искусства стран Европы и Америки XIX—XX вв. — зал «Галерея искусства стран Европы и Америки XIX—XX в еков».

В Пушкинском музее хранится сразу 7 картин Ван Гога, в том числе одно из его самых известных произведений — «Красные виноградники в Арле. Монмажур». Долгое время считалось, что это единственная работа, которую знаменитому постимпрессионисту удалось продать при жизни.

На самом же деле, их было больше, а пейзаж «Красные виноградники в Арле» за приличные по тем временам 350 франков приобрела бельгийская художница Анна Бош. После этого Ван Гог с восторгом писал своему брату Тео, что его картины, наконец-то, начали покупать. Впервые «Красные виноградинки» были выставлены на экспозиции символистов в Брюсселе, где привлекли внимание своими яркими красками и тревожным эмоциональным состоянием. Если внимательно присмотреться к картине, можно увидеть, что солнце будто вылеплено из мазков. Очевидно, нидерландский художник выдавливал краски прямо на холст. Пабло Пикассо «Девочка на шаре» Где находится: Отдел искусства стран Европы и Америки XIX—XX вв. — зал «Галерея искусства стран Европы и Америки XIX—XX ве ков».

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Пабло Пикассо сегодня считается одним из самых дорогих художников мира, а его знаменитая картина «Девочка на шаре» — ещё один предмет гордости Пушкинского музея. На картине испанского мастера изображена бродячая группа акробатов. Почти весь холст занимают двое: хрупкая гимнастка, балансирующая на шаре, и мощный атлет, — благодаря которым художник обыгрывает контраст движения и неподвижности. Ещё в 1913 году картину приобрёл в Париже московский предприниматель Иван Морозов, а в 1948-ом она попала в коллекцию Пушкинского музея.

Примечательно, что из-за своей ценности «Девочка на шаре» очень редко покидает пределы нашей страны.

Например, Пикассо лично обращался в музей с просьбой временно вывезти картину, чтобы представить на одной из своих последних персональных выставок, но советские чиновники отказали автору. Только в 2011 году, когда проходил год Испании в России, картина была вывезена в музей Прадо в Мадриде. Пьер Огюст Ренуар «Портрет Жанны Самари» Где находится: Отдел искусства стран Европы и Америки XIX—XX вв. — зал «Галерея искусства стран Европы и Америки XIX—XX в еков».

Одной из самых любимых моделей знаменитого француза Пьера Огюста Ренуара в 1870-е годы была Жанна Самари. Молодую актрису театра «Комеди Франсез» Ренуар писал четырежды, но портрет, который хранится в ГМИИ, искусствоведы единогласно называют лучшим (хотя он считается подготовительным этюдом к её большому парадному портрету, хранящемуся сегодня в Эрмитаже). «Её радостный смех, её очаровательный детский характер, её милые шутки, всё в ней привлекало Ренуара, который никогда не делал портрета с большим удовольствием, чем этот», — вспоминал друг Ренуара Жорж Ривьер. Известно, что оригинал картины обладает необычным оптическим эффектом, который не способны передать репродукции: при взгляде под определенным углом зелёное платье Жанны становится синим. Лукас Кранах Старший «Мадонна с младенцем (Мадонна в винограднике)» Где находится: Главное здание ГМИИ им. А. С. Пушкина — зал № 8.

«Мадонна с младенцем» — один из трёх шедевров Лукаса Кранаха Старшего, хранящийся в Пушкинском музее. Картина была написана ещё в 20-е годы XVI века и дошла до нас повреждённой (утрачены нижняя и правая часть композиции, изображающие беседку, увитую виноградом). Знаменитый немецкий мастер написал Мадонну в образе самой обычной земной женщины. Но в картине всё равно были сохранены общехристианские символы: виноградная лоза — истинная церковь, кисть винограда, которой касается младенец — его будущая жертвенная смерть, струя воды, выбивающаяся из скалы — источник новой жизни. Эдгар Дега «Голубые танцовщицы» Где находится: Отдел искусства стран Европы и Америки XIX—XX вв. — зал «Галерея искусства стран Европы и Америки XIX—XX в еков».

Знаменитого француза Эдгара Дега не занимали пейзажи, он рисовал сюжеты из обычной жизни, а одной из его излюбленных тем стал балет.

Самой известной «балетной» картиной художника считаются «Голубые танцовщицы», которые сегодня находятся на втором этаже Пушкинского музея. Впервые увидев полотно так близко, зрители отмечают, что движения танцовщиц создают ощущение танца, поэтому трудно сказать, изображены на картине четыре балерины или это фигура одной и той же танцовщицы, но в разных поворотах. Кроме того, картина походит на кадр, не сумевший вместить всё происходящее. Считается, что здесь сказалось увлечение художника фотографией, однако современники смеялись над этой манерой Дега, приписывая ему «неумение» уложиться в размеры полотна. Клод Моне «Завтрак на траве» Где находится: Отдел искусства стран Европы и Америки XIX—XX вв. — зал «Галерея искусства стран Европы и Америки XIX—XX в еков».

В постоянной коллекции Пушкинского музея можно увидеть более 10 работ одного из основоположников импрессионизма Клода Моне. Но среди них есть одна, которую не случайно путают с одноимённой картиной Эдуарда Мане — «Завтрак на траве».

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Моне задумал огромное полотно (шириной более шести метров) для участия в Салоне 1866 года на ту же тему, с которой его коллега за пару лет до этого произвёл настоящий фурор. Но если Мане изобразил пикник с участием одетых джентльменов и обнажённых дам, Моне запланировал скандал иного рода — создать импрессионистскую картину, которая бы получила официальное признание в Салоне. Героями своего полотна он сделал друзей (один из них даже изображён дважды), а женские модели, в основном, взял с обложек модных журналов. Однако накануне выставки художник, неудовлетворённый своей работой, забросил почти оконченное монументальное полотно и разрезал холст на три части (два сохранившихся фрагмента находятся в Музее Орсэ в Париже). Позже мастер вернулся к этой теме и написал уменьшенный вариант композиции, оказавшийся в собрании ГМИИ. Рембрандт Харменс ван Рейн «Артаксеркс, Аман и Эсфирь» Где находится: Главное здание ГМИИ им. А. С. Пушкина — зал № 10.

«Артаксеркс, Аман и Эсфирь» — самая «многострадальная» картина Рембрандта.