Назван способ расшифровать послания инопланетных цивилизаций

Автор предложил для расшифровки возможного послания инопланетян использовать социальные сети. По мнению ученого, публичное размещение данных, полученных землянами от инопланетных цивилизаций, позволит их расшифровать за сравнительно короткое время.

К подобным выводам Хеллер пришел, проведя эксперимент. В его ходе он зашифровал сообщение (в виде последовательности около двух миллионов нулей и единиц), выложил данные в сеть и предложил желающим попробовать рассмотреть шесть вопросов, правильные ответы на которые означали бы понимание закодированного текста. Ученый получил около 300 ответов, из которых 66 были правильными. Половина решений была получена независимо друг от друга, тогда как остальная часть — в ходе дискуссий, в частности, в социальных сетях.

В мае 2017 года Хеллер оценил время, в течение которого человечество может достигнуть десяти ближайших к Солнцу звезд. По мнению физика, это может произойти примерно через сто лет.