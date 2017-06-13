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01:37 (мск), источник: РИА Новости

Более 200 тысяч выпускников напишут ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Более 200 тысяч выпускников напишут во вторник ЕГЭ по биологии и письменную часть экзамена по иностранным языкам, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Источник: РИА Новости

Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена 2017 года, во вторник проводятся экзамены основного периода ЕГЭ-2017 по биологии и письменная часть экзамена по иностранным языкам.

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По данным Рособрнадзора, заявления на участие в ЕГЭ по биологии основного периода подали более 130 тысяч человек. Сдавать письменный экзамен по английскому языку во вторник будут около 76 тысяч человек, немецкий язык в основной период намерены сдавать 1,8 тысячи участников, французский язык — более 1 тысячи участников, испанский язык — 179 участников.

Устный экзамен по иностранным языкам участникам основного периода ЕГЭ-2017 предстоит сдавать 15 и 16 июня.

В ведомстве напомнили, что ход экзаменов в регионах будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.

Свои результаты участники ЕГЭ по биологии узнают не позднее 27 июня, участники ЕГЭ по иностранным языкам — не позднее 30 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

Основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая 2017 года по 1 июля. В экзаменах планируют принять участие около 703 тысяч человек, из них около 617 тысяч человек — выпускники текущего года. Экзамены проходят во всех субъектах РФ, а также в 52 странах за рубежом.

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