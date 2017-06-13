Путин сожалеет, что редко играет со своими внуками

На вопрос Оливера Стоуна в интервью для телеканала Showtime, любит ли он своих внуков, Путин ответил: «Очень».

В то же время, отвечая, удается ли ему с ними играть, президент сказал: «Очень редко, к сожалению».

Рассказывая о своей семье, Путин отметил, что он гордится своими дочерьми, у которых своя семейная жизнь, и он с ними видится.

Он также признался, что иногда дискутирует со своими зятьями, зачастую мнения бывают разными.

«Бывают и отличные (мнения). Мы не спорим, мы скорее дискутируем. И они (дочери) тоже. Но они не занимаются политикой, никаким крупным бизнесом. Они занимаются наукой, образованием», — сказал Путин.