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03:25 (мск), источник: Губерния онлайн

Площадки фестиваля «Кварталы» презентовали в Хабаровске

В Хабаровске представили программу фестиваля «Кварталы», который проведут 24 июня.

Напомним, в его рамках для горожан будут работать девять площадок. В их числе — «Хип-хоп», «Культура», «Воображариум» и другие. Об этих секторах рассказали горожанам во время презентации фестиваля, прошедшей на площади Блюхера, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

«Главным в нашем квартале станет проект “Бесконечная история”. Это рассказы хабаровчан о себе и о городе, которые станут вдохновением для поэтов, художников, музыкантов и танцоров прямо на площадке. Приглашаем участвовать всех желающих, а истории будут записаны и собраны в книгу — и электронную, и бумажную», — рассказал продюсер «Культуры» Александр Овечкин. Также, по его словам, по итогам фестиваля, будет снят фильм. «Это наша совместная с “Воображариумом” идея. Мы предлагаем хабаровчанам самим снять видео о “Кварталах” на мобильные телефоны и выложить в соцсети с хештегом #кварталы4212. Мы смонтируем из них кино, а звуковая дорожка уже будет — те самые городские истории», — продолжил Александр Овечкин.

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