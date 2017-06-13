Губернатор Хабаровского края: Необходимо ускорить создание инфраструктуры в «Холдоми»

Напомним, особый статус был присвоен территории комплекса в мае этого года. Инвестор собирается развивать горнолыжный курорт. В планах — получение статуса дальневосточной тренировочной базы национальной сборной по горным лыжам и сноубордингу в преддверии Зимних Олимпийских игр в Корее в 2018 году и Китае в 2022 году.

В развитие базы инвестор намерен вложить свыше 800 миллионов рублей. Там будут созданы 22 новых трассы с максимальной длинной спуска в 3,5 километра, три подъемника и современные гостиничные комплексы. Государство поможет резиденту ТОР, построив инфраструктуру. Бюджетные инвестиции составят более 200 миллионов руб. Здесь проложат линии электроснабжения, построят газопровод и блочно-модульную котельную и водопровод с двумя насосными станциями. Также туристско-рекреационного кластера «Комсомольский» запланировано строительство автомобильной дороги с организацией парковочной зоны.

В ходе совещания Вячеслав Шпорт поручил в максимально сжатые сроки пройти все разрешительные процедуры, решить земельные вопросы, чтобы как можно скорее перейти к строительству инфраструктуры.