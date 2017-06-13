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03:33 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке переносится четвертый этап гидравлических испытаний

Филиалом «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» принято решение о переносе сроков проведения четвертого этапа гидравлических испытаний, который пройдет в Советском районе. Потребители, получающие услугу от объединенной котельной «Северная», останутся без горячего водоснабжения с 19 по 26 июня (ранее планировалось — с 13 по 20 июня).

Напоминаем, что сейчас в приморской столице продолжается третий этап гидравлических испытаний, энергетики проверяют на прочность Голдобинскую теплотрассу от ВТЭЦ-2. В связи с этим от горячего водоснабжения до 13 июня (24.00) отключены потребители, проживающие в Первомайском районе.

Кроме этого продолжаются ремонтные работы по устранению повреждений, выявленных в ходе второго этапа испытаний (Эгершельд и центр Владивостока). У большей части потребителей услуга ГВС восстановлена, однако для ликвидации отдельных повреждений необходимы дополнительные ремонтные работы, что требует продления отключения горячего водоснабжения по следующим адресам:

— до 13 июня.

Амурская 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25. 26, 27, 29, 31, 33.

Алеутская: 45а, 46, 51, 53, 57, 57а, 57б, 61;.

Нерчинская: 2, 3, 4, 6, 8; 10, 21, 23, 25,

Океанский пр-т: 34/19, 35, 40; 83, 85, 87, 97, 99, 99а, 101, 101а, 103, 103а, 105, 107, 109.

Октябрьская: 4, 6, 6а, 8; 10, 13, 14, 16, 18, 20,

Павленко: 4;.

Партизанский пр-т: 2, 6, 8; 10, 12, 12а, 14, 16/18,

Пограничная: 22, 22а, 7;.

Пологая: 16, 17, 18, 20, 21, 21, 22, 24, 26, 28, 30/34, 31, 36, 38;.

Прапорщика Комарова: 4, 9; 10, 11б, 13, 15, 21, 23, 29, 31, 31а, 35а,

Садовая: 25, 27.

Союзная: 40.

Хабаровская: 15, 17, 19, 21, 23, 25а, 26, 27б, 28, 30, 30а, 32, 32а, 34, 36а.

Уткинская: 1, 3, 5, 5а, 7, 8, 10, 11, 11б, 13, 14, 15, 18, 18а, 20а, 30, 32, 34, 36.

— до 19 июня.

Батарейная: 2,

Западная: 13,

Набережная: 1, 5 В, 9, 10, 16, 20.

Станюковича: 3,

Тигровая: 7, 9.

— до 26 июня.

Адмирала Фокина: 27;.

Океанский: 10б, 12;.

Пограничная: 12/б;.

Семеновская: 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7 г, 8, 9, 9б, 9 В, 10, 10а,

Семеновская: 30.

Также в рамках ремонтной программы 2017 года энергетики приступили к перекладке (замене) теплотрассы протяженностью 210 метров на ул. Верхнепортовая. Этот участок уже много лет считается проблемным, ежегодно по результатам проведения гидравлических испытаний на нем выявляли повреждения. Чтобы их устранить, приходилось каждый раз частично перекрывать автомобильное движение и проводить ремонтные работы. В этом году было принято решение произвести перекладку этого участка теплотрассы, что обеспечит надежное теплоснабжение потребителей этого района и позволит избежать проведения масштабных ремонтных работ в будущем. В связи с этим подача горячего водоснабжения приостановлена с 1 по 20 июня по следующим адресам:

Верхнепортовая: 70, 72/1, 76;.

Казанская: 1, 5, 7;.

Крыгина: 1, 6, 15, 17, 17а, 28, 3, 30, 34,

Леонова: 20, 21, 21а, 33, 64;.

Морозова: 5, 7, 8, 9;.

Перекопский пер.: 3, 5, 7;.

Самарская: 10а;.

Саратовская: 6, 7, 8, 9; 11, 13,

Сипягина: 15, 22, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34;.

Стрельникова: 3, 3а, 4, 5а, 6а, 8, 9; 10а, 12, 3б,

Ялтинская: 18.

В домах города, не вошедших в список, горячая вода может отсутствовать по причинам, не зависящим от филиала «Приморская генерация» АО «ДГК»: ремонтные работы на разводящих теплотрассах, обслуживаемых МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей»; ремонт внутридомовой системы теплоснабжения, выполняемый Управляющими компаниями и ТСЖ. Для уточнения информации жителям рекомендуется обращаться в Единую диспетчерскую службу города Владивостока.

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