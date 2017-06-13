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03:53 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчане смогут испытать свои силы в квесте «Броня Победы»

22 июня в Хабаровске пройдет патриотический квест «Броня Победы». Игру организует центр патриотического воспитания, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию организации.

«Ты сильный и не боишься трудностей? Любишь технику времен Великой Отечественной Войны? Тогда собирай команду до пяти человек и подавай свою заявку», — призывают организаторы. Возраст участников квеста — от 14 до 35 лет. Заявки принимаются в группе центра «Вконтакте». Игра начнется в 16:00 на площади «Город воинской славы», победителей ждут призы.

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