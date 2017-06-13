Хабаровчане смогут испытать свои силы в квесте «Броня Победы»

«Ты сильный и не боишься трудностей? Любишь технику времен Великой Отечественной Войны? Тогда собирай команду до пяти человек и подавай свою заявку», — призывают организаторы. Возраст участников квеста — от 14 до 35 лет. Заявки принимаются в группе центра «Вконтакте». Игра начнется в 16:00 на площади «Город воинской славы», победителей ждут призы.