Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: первым украинцам отказали во въезде в ЕС
Инсульт ведет к алкоголизму
Стали известны подробности дела об убийстве участника «Любэ»
Звезды, которые дружат с детства
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
Лариса Гузеева и Роза Сябитова подрались на съемках (видео)
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Военные РФ стреляли по врагам, высунув миномет в люк авто – СМИ
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
"Мы не хотели, чтоб так получилось": слова мамы Фриске
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
07:01 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирские врачи получили награды из рук Владимира Путина

Новосибирские врачи стали лауреатами Государственной премии — в области науки и технологий.

Источник: Вести - Новосибирск

В Кремле Президент наградил Академиков РАН Александра Караськова и Евгения Покушалова — врачей клиники Мешалкина, которые внедрили новую технологию лечения пациентов с нарушением ритма сердца.

Методика — не имеет аналогов в мире. Каждый год в России около миллиона человек умирают от инфарктов и инсультов. 9 из 10 случаев — связаны с аритмией. Раньше, чтобы ее вылечить, нужны были сложные операции на открытом сердце. На восстановление пациента уходили месяцы. Российские ученые создали принципиально иной метод. На очаг аритмии воздействуют при помощи специальных электродов. Процедура проходит под местной анестезией и занимает примерно полтора часа. После нее человек на долгие годы забывает о болезни.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Новосибирске устраняют последствия обрушившегося на регион урагана
В сенате США договорились о новых антироссийских санкциях
В ЕС призвали власти РФ освободить задержанных демонстрантов
Глава Пентагона шокирован низкой боеготовностью армии США
Аятолла назвал ложью слова о ведении США борьбы с терроризмом
Суд приговорил Навального к 30 суткам ареста
Путин рассказал Стоуну об отце, юности и желании работать в КГБ
СМИ Турции сообщили о предполагаемых заказчиках убийства Карлова
Спорт
Мексика пропускает нелепый гол, Новая Зеландия бита Белоруссией Рассказываем о последних матчах соперников сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь