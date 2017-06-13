Новосибирские врачи получили награды из рук Владимира Путина

В Кремле Президент наградил Академиков РАН Александра Караськова и Евгения Покушалова — врачей клиники Мешалкина, которые внедрили новую технологию лечения пациентов с нарушением ритма сердца.

Методика — не имеет аналогов в мире. Каждый год в России около миллиона человек умирают от инфарктов и инсультов. 9 из 10 случаев — связаны с аритмией. Раньше, чтобы ее вылечить, нужны были сложные операции на открытом сердце. На восстановление пациента уходили месяцы. Российские ученые создали принципиально иной метод. На очаг аритмии воздействуют при помощи специальных электродов. Процедура проходит под местной анестезией и занимает примерно полтора часа. После нее человек на долгие годы забывает о болезни.