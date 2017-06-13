Грандиозным флешмобом отметили хабаровчане День России

Хабаровск, 13 июня, AmurMedia.

12 июня вся страна отметила главный государственный праздник День России. В Хабаровске в этот день на площади Воинской славы состоялся флешмоб «Россия единая!», организованный патриотическими клубами нашего города. Участникам, которыми стали зрители, предложили составить живую карту России. На празднике выступили творческие коллективы Хабаровска, которые не только исполнили песни, но и удивляли трюками с государственным флагом. Всем присутствующим выдали воздушные шарики красно-бело-синего цвета и пригласили пройти внутрь символичной карты страны, контуры которой обозначили волонтёры. В центре простирался гигантский флаг России. Кульминацией праздника стал общий запуск шариков. Надвигалась жуткая гроза, но это никого не испугало. Все желающие взялись за руки и исполнили гимн РФ, символизируя единение народа.