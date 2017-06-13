Грандиозным флешмобом отметили хабаровчане День России
ФОТОРЕПОРТАЖ.
ФОТОРЕПОРТАЖ.
Хабаровск, 13 июня, AmurMedia.
12 июня вся страна отметила главный государственный праздник День России. В Хабаровске в этот день на площади Воинской славы состоялся флешмоб «Россия единая!», организованный патриотическими клубами нашего города. Участникам, которыми стали зрители, предложили составить живую карту России. На празднике выступили творческие коллективы Хабаровска, которые не только исполнили песни, но и удивляли трюками с государственным флагом. Всем присутствующим выдали воздушные шарики