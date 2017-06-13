Облачную погоду без осадков прогнозируют в Челябинске 13 июня
Днём воздух прогреется до +24 градусов.
Днём воздух прогреется до +24 градусов.
Синоптики прогнозируют в Челябинске днём 13 июня облачную погоду с прояснениями и без существенных осадков, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.
Днём во вторник воздух в областном центре прогреется до +24 градусов. Ветер западного и
По народному календарю 13 июня — Еремей Распрягальник. Если в этот день громко куковала кукушка, следовало в ближайшее время ждать тёплой погоды.