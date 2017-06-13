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07:02 (мск), источник: АиФ Челябинск

Облачную погоду без осадков прогнозируют в Челябинске 13 июня

Днём воздух прогреется до +24 градусов.

Источник: Reuters

Синоптики прогнозируют в Челябинске днём 13 июня облачную погоду с прояснениями и без существенных осадков, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.

Днём во вторник воздух в областном центре прогреется до +24 градусов. Ветер западного и юго-западного направлений будет дуть со скоростью 3−8 м/с.

По народному календарю 13 июня — Еремей Распрягальник. Если в этот день громко куковала кукушка, следовало в ближайшее время ждать тёплой погоды.

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