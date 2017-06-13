Путин рассказал Стоуну об отце, юности и желании работать в КГБ

Источник: AP 2017

Вспоминая о своих родителях, в частности, об отце, который работал механиком на заводе, Владимир Путин отметил, что тот «начинал войну в специальных подразделениях, и после этого его направили на войну уже в действующую армию на один из самых опасных участков Ленинградского фронта». «Я у них был поздний ребенок, — продолжил он. — Они до этого потеряли двух детей, одного из них — во время войны, во время блокады Ленинграда».

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Говоря о годах своей юности, Путин заметил, что «существовал в свободном режиме, много времени проводил на улице, во дворе». «С тех пор, как я начал заниматься борьбой дзюдо, это стало менять жизнь в лучшую сторону, — продолжал он. — Я закончил школу в Ленинграде и сразу же поступил в Ленинградский университет на юридический факультет». Затронув вопрос о поступлении на работу в КГБ, глава государства напомнил о том, что в советских высших учебных заведениях существовала система распределения. «Когда оканчивали высшее учебное заведение, вы должны были пойти на работу туда, куда вас пошлют, — добавил президент. — И меня распределили туда работать. И я хотел там работать. Больше того, я поступил на юридический факультет, потому что хотел работать в КГБ». СССР нуждался в переменах Советский Союз нуждался в переменах, однако руководство страны в то время не имело представления о том, каким образом следует действовать, заявил Путин. «Было понятно и для Горбачева, и для тех, кто его окружал, что страна нуждалась в переменах, — отметил президент России, отвечая на вопрос о том, каким ему запомнился период перестройки. — Но сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что они не понимали, какие нужны перемены и как их добиться».

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«Это — не идеи Горбачева, это идеи еще французских социалистов-утопистов, Горбачев здесь вообще ни при чем, — продолжал он. — Я повторяю, что его заслуга в том, что он почувствовал необходимость перемен и попытался менять саму систему — проблема заключалась в том, что она сама по себе была негодной. Как было сделать так, чтобы поменять ситуацию в стране, поменять систему, но страну сохранить? Вот этого никто, в том числе Горбачев, тогда не знал, довели до распада страны». В результате этого была полностью разрушена система социальной защиты, полностью остановлены целые отрасли экономики, напомнил Владимир Путин. «Фактически разрушена система здравоохранения, в плачевном состоянии оказалась армия. И миллионы, миллионы людей оказались за чертой бедности», — добавил он. «Я часто слышал критику в свой адрес по поводу того, что сожалею о поводу развала Советского Союза, — отметил глава государства. — Во-первых, и самое главное заключается в том, что после развала Советского Союза 25 млн русских людей в одну ночь оказались за границей, и это реально одна из крупнейших катастроф XX века. Потому что пока люди жили в рамках одной страны, у них были родственные связи, работа, квартира, они были все в равных правах. В одну секунду они оказались за границей, а в стране возникли сначала признаки, а потом и полномасштабная гражданская война». Оценки Горбачеву и Ельцину Путин не считает возможным давать оценки деятельности президента СССР Михаила Горбачева и своего предшественника — первого президента РФ Бориса Ельцина. «Я не считаю себя вправе давать какие-то серьезные оценки ни деятельности Горбачева, ни личности Ельцина, — сказал Владимир Путин. — У Ельцина, как и у каждого из нас, были свои проблемы, но были и свои сильные стороны. Одна из этих сильных сторон заключалась в том, что он никогда не уклонялся от личной ответственности, он был в состоянии брать эту ответственность на себя». Взять ответственность за Россию По словам Путина, он не сразу согласился на предложение Бориса Ельцина занять должность премьер-министра в 1999 году, и это решение далось ему не просто, в том числе по причине беспокойства за детей.

Видео Оливер Стоун сравнил собеседницу Путина из NBC с пулеметом

«Когда я приехал из Ленинграда в Москву, у меня здесь не было какой-то особой поддержки, каких-то особо мощных связей, и я не знаю почему Ельцин остановил свой выбор на мне, — рассказал он. — Но когда Ельцин предложил мне это в первый раз, я отказался. Он прямо в свой кабинет меня пригласил, сказал, что хотел бы назначить меня премьер-министром и хотел бы, чтобы я потом баллотировался в президенты. Я сказал, что это очень большая ответственность, это может поменять всю жизнь мою и я не уверен, что я к этому готов». На вопрос Оливера Стоуна о том, что бы поменялось в жизни, Владимир Путин ответил: «Одно дело — быть чиновником, даже высокого ранга, а другое — жить жизнью практически рядового человека, ходить в гости, в кино, в театр свободно, общаться с друзьями и не нести такую персональную ответственность за то, что происходит в стране, за судьбы миллионов людей».

Взять на себя ответственность за Россию в той ситуации — это очень непростое дело. И, откровенно говоря, я не знал, какие окончательно планы в отношении меня у президента Ельцина, и я не знал, как долго я могу это делать, потому что в любую секунду могут прийти и сказать: свободен. И я думал тогда только об одном — куда спрятать детей.

«Это действительно так?» — переспросил Стоун. «Конечно, а как вы думаете? — последовал ответ. — Представьте себе, что меня бы освободили от занимаемой должности — охраны нет, ничего нет, и что делать? Как жить и как обеспечить безопасность семьи? Я просто для себя тогда решил: вот если судьба так распорядилась, то тогда уже нужно до конца идти, — и тогда я еще не знал на 100%, что буду президентом, никаких гарантий по этому поводу никто не давал». Интервью Оливеру Стоуну Как сообщила накануне премьеры пресс-служба Showtime, Оливер Стоун провел более десятка интервью с президентом России, последний раз — в феврале нынешнего года, причем ни одна из тем не была запретной.