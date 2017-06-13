Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве ответила Порошенко на "Прощай, немытая Россия"
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Страна, где пенсию платят госслужащим, а остальных содержат дети
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
В Москве ответили Порошенко на «Прощай, немытая Россия»
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
"Онколог смотрит на меня как на чудо": Хворостовский о болезни
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
В Раде назвали катастрофическую ошибку Германии и Франции — СМИ
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo
Веселый май: продажи автомобилей резко пошли вверх
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
10В тени красоты
04:31 (мск), источник: ТАСС

Путин рассказал Стоуну об отце, юности и желании работать в КГБ

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Рассказом о себе и своей семье начал президент России Владимир Путин интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews). Премьера этого четырехсерийного документального фильма началась в понедельник вечером на кабельном канале Showtime.

Источник: AP 2017

Вспоминая о своих родителях, в частности, об отце, который работал механиком на заводе, Владимир Путин отметил, что тот «начинал войну в специальных подразделениях, и после этого его направили на войну уже в действующую армию на один из самых опасных участков Ленинградского фронта».

«Я у них был поздний ребенок, — продолжил он. — Они до этого потеряли двух детей, одного из них — во время войны, во время блокады Ленинграда».

Говоря о годах своей юности, Путин заметил, что «существовал в свободном режиме, много времени проводил на улице, во дворе». «С тех пор, как я начал заниматься борьбой дзюдо, это стало менять жизнь в лучшую сторону, — продолжал он. — Я закончил школу в Ленинграде и сразу же поступил в Ленинградский университет на юридический факультет».

Затронув вопрос о поступлении на работу в КГБ, глава государства напомнил о том, что в советских высших учебных заведениях существовала система распределения. «Когда оканчивали высшее учебное заведение, вы должны были пойти на работу туда, куда вас пошлют, — добавил президент. — И меня распределили туда работать. И я хотел там работать. Больше того, я поступил на юридический факультет, потому что хотел работать в КГБ».

СССР нуждался в переменах

Советский Союз нуждался в переменах, однако руководство страны в то время не имело представления о том, каким образом следует действовать, заявил Путин.

«Было понятно и для Горбачева, и для тех, кто его окружал, что страна нуждалась в переменах, — отметил президент России, отвечая на вопрос о том, каким ему запомнился период перестройки. — Но сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что они не понимали, какие нужны перемены и как их добиться».

Читайте также
Путин вошел в список 100 самых влиятельных людей мира по версии Time

«Это — не идеи Горбачева, это идеи еще французских социалистов-утопистов, Горбачев здесь вообще ни при чем, — продолжал он. — Я повторяю, что его заслуга в том, что он почувствовал необходимость перемен и попытался менять саму систему — проблема заключалась в том, что она сама по себе была негодной. Как было сделать так, чтобы поменять ситуацию в стране, поменять систему, но страну сохранить? Вот этого никто, в том числе Горбачев, тогда не знал, довели до распада страны».

В результате этого была полностью разрушена система социальной защиты, полностью остановлены целые отрасли экономики, напомнил Владимир Путин. «Фактически разрушена система здравоохранения, в плачевном состоянии оказалась армия. И миллионы, миллионы людей оказались за чертой бедности», — добавил он.

«Я часто слышал критику в свой адрес по поводу того, что сожалею о поводу развала Советского Союза, — отметил глава государства. — Во-первых, и самое главное заключается в том, что после развала Советского Союза 25 млн русских людей в одну ночь оказались за границей, и это реально одна из крупнейших катастроф XX века. Потому что пока люди жили в рамках одной страны, у них были родственные связи, работа, квартира, они были все в равных правах. В одну секунду они оказались за границей, а в стране возникли сначала признаки, а потом и полномасштабная гражданская война».

Оценки Горбачеву и Ельцину

Путин не считает возможным давать оценки деятельности президента СССР Михаила Горбачева и своего предшественника — первого президента РФ Бориса Ельцина.

«Я не считаю себя вправе давать какие-то серьезные оценки ни деятельности Горбачева, ни личности Ельцина, — сказал Владимир Путин. — У Ельцина, как и у каждого из нас, были свои проблемы, но были и свои сильные стороны. Одна из этих сильных сторон заключалась в том, что он никогда не уклонялся от личной ответственности, он был в состоянии брать эту ответственность на себя».

Взять ответственность за Россию

По словам Путина, он не сразу согласился на предложение Бориса Ельцина занять должность премьер-министра в 1999 году, и это решение далось ему не просто, в том числе по причине беспокойства за детей.

Видео
Оливер Стоун сравнил собеседницу Путина из NBC с пулеметом

«Когда я приехал из Ленинграда в Москву, у меня здесь не было какой-то особой поддержки, каких-то особо мощных связей, и я не знаю почему Ельцин остановил свой выбор на мне, — рассказал он. — Но когда Ельцин предложил мне это в первый раз, я отказался. Он прямо в свой кабинет меня пригласил, сказал, что хотел бы назначить меня премьер-министром и хотел бы, чтобы я потом баллотировался в президенты. Я сказал, что это очень большая ответственность, это может поменять всю жизнь мою и я не уверен, что я к этому готов».

На вопрос Оливера Стоуна о том, что бы поменялось в жизни, Владимир Путин ответил: «Одно дело — быть чиновником, даже высокого ранга, а другое — жить жизнью практически рядового человека, ходить в гости, в кино, в театр свободно, общаться с друзьями и не нести такую персональную ответственность за то, что происходит в стране, за судьбы миллионов людей».

Взять на себя ответственность за Россию в той ситуации — это очень непростое дело. И, откровенно говоря, я не знал, какие окончательно планы в отношении меня у президента Ельцина, и я не знал, как долго я могу это делать, потому что в любую секунду могут прийти и сказать: свободен. И я думал тогда только об одном — куда спрятать детей.

«Это действительно так?» — переспросил Стоун.

«Конечно, а как вы думаете? — последовал ответ. — Представьте себе, что меня бы освободили от занимаемой должности — охраны нет, ничего нет, и что делать? Как жить и как обеспечить безопасность семьи? Я просто для себя тогда решил: вот если судьба так распорядилась, то тогда уже нужно до конца идти, — и тогда я еще не знал на 100%, что буду президентом, никаких гарантий по этому поводу никто не давал».

Интервью Оливеру Стоуну

Как сообщила накануне премьеры пресс-служба Showtime, Оливер Стоун провел более десятка интервью с президентом России, последний раз — в феврале нынешнего года, причем ни одна из тем не была запретной.

Видео
Путин: у России и США общие угрозы

В ходе этих бесед президент России изложил свою оценку нынешнего состояния российско-американских отношений, затронул вопрос об обвинениях в адрес России во вмешательстве в предвыборную кампанию в США, дал оценку действиям НАТО в Европе и развертыванию американской системы ПРО, остановился на ситуации в Сирии и на Украине, рассказал об отношениях с президентами Джорджем Бушем, Бараком Обамой, Дональдом Трампом и экс-госсекретарем Хиллари Клинтон, изложил мнение по делу бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, попросившего убежище в России.

Кроме того, он отвечал на вопросы о внутренней политике, в частности, о его пути к посту президента России и о сроках пребывания на этом посту, не уклоняясь при этом от острых вопросов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин рассказал Стоуну об отце, юности и желании работать в КГБ
Отряды сирийской оппозиции прорвались к Старому городу Ракки
В ЕС призвали власти РФ освободить задержанных демонстрантов
Глава Пентагона шокирован низкой боеготовностью армии США
Аятолла назвал ложью слова о ведении США борьбы с терроризмом
Суд приговорил Навального к 30 суткам ареста
СМИ Турции сообщили о предполагаемых заказчиках убийства Карлова
Спорт
Мексика пропускает нелепый гол, Новая Зеландия бита Белоруссией Рассказываем о последних матчах соперников сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Часы как декоративный элемент интерьера
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь