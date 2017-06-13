Путин рассказал Стоуну об отце, юности и желании работать в КГБ

Вспоминая о своих родителях, в частности, об отце, который работал механиком на заводе, Владимир Путин отметил, что тот «начинал войну в специальных подразделениях, и после этого его направили на войну уже в действующую армию на один из самых опасных участков Ленинградского фронта».
«Я у них был поздний ребенок, — продолжил он. — Они до этого потеряли двух детей, одного из них — во время войны, во время блокады Ленинграда».
Говоря о годах своей юности, Путин заметил, что «существовал в свободном режиме, много времени проводил на улице, во дворе». «С тех пор, как я начал заниматься борьбой дзюдо, это стало менять жизнь в лучшую сторону, — продолжал он. — Я закончил школу в Ленинграде и сразу же поступил в Ленинградский университет на юридический факультет».
Затронув вопрос о поступлении на работу в КГБ, глава государства напомнил о том, что в советских высших учебных заведениях существовала система распределения. «Когда оканчивали высшее учебное заведение, вы должны были пойти на работу туда, куда вас пошлют, — добавил президент. — И меня распределили туда работать. И я хотел там работать. Больше того, я поступил на юридический факультет, потому что хотел работать в КГБ».
СССР нуждался в переменах
Советский Союз нуждался в переменах, однако руководство страны в то время не имело представления о том, каким образом следует действовать, заявил Путин.
«Было понятно и для Горбачева, и для тех, кто его окружал, что страна нуждалась в переменах, — отметил президент России, отвечая на вопрос о том, каким ему запомнился период перестройки. — Но сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что они не понимали, какие нужны перемены и как их добиться».
«Это — не идеи Горбачева, это идеи еще французских
В результате этого была полностью разрушена система социальной защиты, полностью остановлены целые отрасли экономики, напомнил Владимир Путин. «Фактически разрушена система здравоохранения, в плачевном состоянии оказалась армия. И миллионы, миллионы людей оказались за чертой бедности», — добавил он.
«Я часто слышал критику в свой адрес по поводу того, что сожалею о поводу развала Советского Союза, — отметил глава государства. —
Оценки Горбачеву и Ельцину
Путин не считает возможным давать оценки деятельности президента СССР Михаила Горбачева и своего предшественника — первого президента РФ Бориса Ельцина.
«Я не считаю себя вправе давать
Взять ответственность за Россию
По словам Путина, он не сразу согласился на предложение Бориса Ельцина занять должность
«Когда я приехал из Ленинграда в Москву, у меня здесь не было
На вопрос Оливера Стоуна о том, что бы поменялось в жизни, Владимир Путин ответил: «Одно дело — быть чиновником, даже высокого ранга, а другое — жить жизнью практически рядового человека, ходить в гости, в кино, в театр свободно, общаться с друзьями и не нести такую персональную ответственность за то, что происходит в стране, за судьбы миллионов людей».
Взять на себя ответственность за Россию в той ситуации — это очень непростое дело. И, откровенно говоря, я не знал, какие окончательно планы в отношении меня у президента Ельцина, и я не знал, как долго я могу это делать, потому что в любую секунду могут прийти и сказать: свободен. И я думал тогда только об одном — куда спрятать детей.
«Это действительно так?» — переспросил Стоун.
«Конечно, а как вы думаете? — последовал ответ. — Представьте себе, что меня бы освободили от занимаемой должности — охраны нет, ничего нет, и что делать? Как жить и как обеспечить безопасность семьи? Я просто для себя тогда решил: вот если судьба так распорядилась, то тогда уже нужно до конца идти, — и тогда я еще не знал на 100%, что буду президентом, никаких гарантий по этому поводу никто не давал».
Интервью Оливеру Стоуну
Как сообщила накануне премьеры
В ходе этих бесед президент России изложил свою оценку нынешнего состояния
Кроме того, он отвечал на вопросы о внутренней политике, в частности, о его пути к посту президента России и о сроках пребывания на этом посту, не уклоняясь при этом от острых вопросов.