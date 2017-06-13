Сергей Левченко вручил Государственные награды Российской Федерации

Вручение государственных наград Российской Федерации, наград Иркутской области, наград Всероссийской государственной инициативы «Горячее сердце», паспортов лучшим ученикам Иркутской области состоялось накануне, 12 июня, в правительстве региона. Заслуженные награды жители Приангарья получили из рук главы региона Сергея Левченко. Мероприятие приурочили к главному государственному празднику — Дню России.

«Сегодня все мы хотим видеть нашу родину сильной, могучей, процветающей державой. И каждый житель Иркутской области вносит свой вклад в социально-экономическое развитие региона и всей страны. В этот праздничный день, выполняя поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, от его имени я вручаю высокие государственные награды нашим землякам, замечательным и трудолюбивым людям. Это люди, известные не только в Приангарье, но и во всей России. Вы — наша гордость и пример для молодежи. Каждый из вас достиг высоких результатов в своей сфере деятельности», — сказал губернатор Иркутской области.

Первым государственную награду Российской Федерации за заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу орден Дружбы получил Илья Сумароков — руководитель крупнейшего в области сельхозпредприятия.

Вторая государственная награда за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций медаль ордена «Родительская слава» была вручена Виктору и Галине Кармазиным. Супруги вместе уже более 50 лет, воспитали четверых детей.

Также за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу присвоено звание почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» Владимиру Соловьеву.

Указом президента Российской Федерации за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных ситуациях в экстремальных условиях медалью «За спасение погибавших» награжден Сергей Дьячков, монтер пути, спасший из горящего дома ребенка.

За отвагу, смелость и решительность, проявленные при исполнении гражданского долга и спасении людей в экстремальных условиях, медалью «За спасение погибавших» награжден Александр Ляховчук, который на своем катере пришел на помощь пассажирам горящего теплохода «Баргузин-2». Совместно с супругой Галиной Ляховчук и капитаном яхты Анатолием Фоминым, которых указом губернатора Иркутской области наградили знаком отличия «За честь и мужество», Александр Ляховчук спас десятки пассажиров с судна, которое загорелось в акватории Байкала.

Лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» стали двое жителей Иркутской области. Они также получили награды из рук Сергея Левченко. Будущий актер Павел Синьков оказал первую помощь прохожему, у которого случился приступ эпилепсии. А второклассник Антон Родин спас из огня своих младших брата и сестру. В момент совершения подвига мальчику было 7 лет.

Также губернатор Иркутской области вручил паспорта самым активным молодым людям нашего региона, которые, несмотря на юный возраст, имеют серьезные успехи в учебе и творчестве. 12 человек в рамках акции «Мы — граждане России» со свой области получили паспорт в торжественной обстановке.