Сергей Левченко вручил Государственные награды Российской Федерации
Вручение было приурочено ко «Дню России».
Вручение было приурочено ко «Дню России».
Вручение государственных наград Российской Федерации, наград Иркутской области, наград Всероссийской государственной инициативы «Горячее сердце», паспортов лучшим ученикам Иркутской области состоялось накануне, 12 июня, в правительстве региона. Заслуженные награды жители Приангарья получили из рук главы региона Сергея Левченко. Мероприятие приурочили к главному государственному празднику — Дню России.
«Сегодня все мы хотим видеть нашу родину сильной, могучей, процветающей державой. И каждый житель Иркутской области вносит свой вклад в
Первым государственную награду Российской Федерации за заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу орден Дружбы получил Илья Сумароков — руководитель крупнейшего в области сельхозпредприятия.
Вторая государственная награда за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций медаль ордена «Родительская слава» была вручена Виктору и Галине Кармазиным. Супруги вместе уже более 50 лет, воспитали четверых детей.
Также за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу присвоено звание почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» Владимиру Соловьеву.
Указом президента Российской Федерации за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных ситуациях в экстремальных условиях медалью «За спасение погибавших» награжден Сергей Дьячков, монтер пути, спасший из горящего дома ребенка.
За отвагу, смелость и решительность, проявленные при исполнении гражданского долга и спасении людей в экстремальных условиях, медалью «За спасение погибавших» награжден Александр Ляховчук, который на своем катере пришел на помощь пассажирам горящего теплохода «Баргузин-2». Совместно с супругой Галиной Ляховчук и капитаном яхты Анатолием Фоминым, которых указом губернатора Иркутской области наградили знаком отличия «За честь и мужество», Александр Ляховчук спас десятки пассажиров с судна, которое загорелось в акватории Байкала.
Лауреатами Всероссийской
Также губернатор Иркутской области вручил паспорта самым активным молодым людям нашего региона, которые, несмотря на юный возраст, имеют серьезные успехи в учебе и творчестве. 12 человек в рамках акции «Мы — граждане России» со свой области получили паспорт в торжественной обстановке.