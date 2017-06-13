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04:26 (мск), источник: Baikal-info.ru

Митинг против коррупции в Иркутске собрал 400 человек, по данным полиции

Митинг против коррупции в Иркутске, который 12 июня 2017 года провёл местный штаб в поддержку оппозиционера Алексея Навального, собрал от 900 до 1,5 тыс. человек — по данным организаторов.

Данные пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области более скромные — около 400 человек. В основном на площади труда около цирка собрались молодые люди, студенты. Полиция сообщает, что митинг прошёл без нарушений общественного порядка.

По словам участников митинга, выступающие требовали расследования фактов, изложенные в фильме Алексея Навального «Он вам не Димон», держали плакаты «Хватить врать и воровать», «Власть принадлежит народу! Вместе обретём свободу!». Напомним, первый подобный митинг в Иркутске прошёл 26 марта, так же без эксцессов.

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