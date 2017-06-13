В Кудымкаре нашёлся живым пропавший молодой человек

Пропавший в Кудымкаре молодой человек нашёлся живым. Как сообщила его сестра, с ним всё в порядке. Однако где именно все эти дни пропадал парень не сообщается.

В комментариях местные жители пишут, что он уехал с друзьями на рыбалку и забыл предупредить об этом родных.

Напомним, 17-летний молодой человек 8 июня ушёл из здания общежития училища в Кудымкаре. Он должен был уехать в Юрлу, но пропал. Четыре дня родные не могли найти его и связаться с ним.