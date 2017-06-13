Отряд спецназа и казаки проведут верующих вокруг Хабаровска в пешем крестном ходе

Хабаровск, 13 июня, AmurMedia.

Четырехдневный крестный ход вокруг Хабаровска отправился от Спасо-Преображенского собора. Помимо верующих самого разного возраста, в ходе примут участие казаки, а также отряд спецназа, члены которого понесут икону Казанской Божией матери. Как рассказал один из верующих, периодические шествие будет останавливаться, а для ночевок взяты палатки. Планируется, что крестный ход пройдет через ряд поселков, в том числе Ильинка, Горький, Березовка. Конечной точкой крестного хода станет храм святого благоверного князя Александра Невского на Базе КАФ, передает ИА AmurMedia.