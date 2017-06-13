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04:46 (мск), источник: AmurMedia.ru

Отряд спецназа и казаки проведут верующих вокруг Хабаровска в пешем крестном ходе

ФОТОРЕПОРТАЖ.

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Хабаровск, 13 июня, AmurMedia.

Четырехдневный крестный ход вокруг Хабаровска отправился от Спасо-Преображенского собора. Помимо верующих самого разного возраста, в ходе примут участие казаки, а также отряд спецназа, члены которого понесут икону Казанской Божией матери. Как рассказал один из верующих, периодические шествие будет останавливаться, а для ночевок взяты палатки. Планируется, что крестный ход пройдет через ряд поселков, в том числе Ильинка, Горький, Березовка. Конечной точкой крестного хода станет храм святого благоверного князя Александра Невского на Базе КАФ, передает ИА AmurMedia.

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