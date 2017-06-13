Акция «Северный десант-2017» с участием известных актеров продолжается в Приангарье
Встречи артистов с жителями региона продлятся до 17 июня.
Встречи артистов с жителями региона продлятся до 17 июня.
Культурная акция «Северный десант-2017» с участием известных актеров театра и кино продолжается на севере Иркутской области. Главное событие — сибирская премьера спектакля «Сейшельские острова». Его посмотрели жители Киренска,
Творческая группа «Северного десанта» прошла на теплоходе «Берегиня»
«Актеры всегда в поездках. И для нас очень важен домашний уют и забота. А на “Берегине” мы действительно чувствуем себя хорошо и уютно, как дома». Об этом позаботился капитан корабля Григорий Труфанов и вся его дружная команда: рулевые мотористы Степан Труфанов и Федор Зимин, матрос Ольга Лысогор и повар Наталья Смолева, а также Александр Чигряй, помощник депутата Законодательного собрания Иркутской области Николая Труфанова, который сопровождал актеров в речном переходе.
После того, как «Берегиня» аккуратно пришвартовалась к берегу, в поселке Верхнемарково случился настоящий переполох. Если вечером, когда десантники гуляли по поселку, их видели всего несколько человек, наутро около корабля собралось чуть не половина всех местных жителей — сфотографироваться со знаменитостями.
Напомним, ИНК совместно с партнером — творческим объединением «ТМИН» — организует спектакли, концерты и творческие встречи для жителей городов и поселков северных районов области, начиная с 2014 года. В разные годы в акции участвовали известные российские актеры — Юрий Назаров, Людмила Мальцева, Эвклид Кюрдзидис, Олег Акулич, Оксана Сташенко, Ирина Медведева, Владимир Еремин, Марина Яковлева. Концерты и показы фильмов за три года посетили более 6 тысяч человек.