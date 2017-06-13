Акция «Северный десант-2017» с участием известных актеров продолжается в Приангарье

Культурная акция «Северный десант-2017» с участием известных актеров театра и кино продолжается на севере Иркутской области. Главное событие — сибирская премьера спектакля «Сейшельские острова». Его посмотрели жители Киренска, Усть-Кута и сотрудники Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения. Встречи артистов российского театра и кино с жителями Иркутской области продлятся до 17 июня. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ИНК.

Творческая группа «Северного десанта» прошла на теплоходе «Берегиня» Верхне-Ленского речного пароходства от Киренска до Верхнемарково. Путь вверх по течению Лены занял около 12 часов. Творческая группа убедилась, что Лена — река труженица. По пути из Киренска в Верхнемарково теплоход то обгонял, то встречал сухогрузы, баржи, катера. А пока стояли у с. Макарова, мимо прошел якутский теплоход «Демьян Бедный». Корабли басисто приветствовали друг друга. Небольшая «Берегиня» смотрелась рядом с двухпалубным красавцем маленькой белой чайкой, но это небольшое комфортабельное судно стало для десантников на два дня и три ночи настоящим домом.

«Актеры всегда в поездках. И для нас очень важен домашний уют и забота. А на “Берегине” мы действительно чувствуем себя хорошо и уютно, как дома». Об этом позаботился капитан корабля Григорий Труфанов и вся его дружная команда: рулевые мотористы Степан Труфанов и Федор Зимин, матрос Ольга Лысогор и повар Наталья Смолева, а также Александр Чигряй, помощник депутата Законодательного собрания Иркутской области Николая Труфанова, который сопровождал актеров в речном переходе. Кают-компания стала излюбленным местом общения для всех, — сказала заслуженная артистка России Оксана Сташенко.

После того, как «Берегиня» аккуратно пришвартовалась к берегу, в поселке Верхнемарково случился настоящий переполох. Если вечером, когда десантники гуляли по поселку, их видели всего несколько человек, наутро около корабля собралось чуть не половина всех местных жителей — сфотографироваться со знаменитостями.

Напомним, ИНК совместно с партнером — творческим объединением «ТМИН» — организует спектакли, концерты и творческие встречи для жителей городов и поселков северных районов области, начиная с 2014 года. В разные годы в акции участвовали известные российские актеры — Юрий Назаров, Людмила Мальцева, Эвклид Кюрдзидис, Олег Акулич, Оксана Сташенко, Ирина Медведева, Владимир Еремин, Марина Яковлева. Концерты и показы фильмов за три года посетили более 6 тысяч человек.