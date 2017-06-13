В середине июня в Красноярск придет жара под 30 °C

На предстоящей неделе в Красноярске будет держаться солнечная и жаркая погода. По данным портала Gismeteo.ru, во вторник, 13 июня, столбики термометров поднимутся до +19…+21°C. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер слабый с порывами до 2 м/с.

В среду, 14 июня, будет еще теплее. Утром температура воздуха поднимется до +17°C, днем — до +28°C. Метеорологи прогнозируют жаркую и солнечную погоду, без осадков. Ветер юго-восточный до 3 м/с.

В четверг, 15 июня, температура воздуха будет колебаться от +14 до +28°C. Осадков в этот день также не ожидается. Во второй половине дня в Красноярске будет пасмурно и облачно.

Добавим, что в конце недели синоптики пообещали красноярцам жару под +30°C. Такая погода продержится в городе все выходные.